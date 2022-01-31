БЕРЛИН, 31 января. /ТАСС/. Власти Германии ведут два расследования в отношении Telegram, в том числе в связи с отсутствием уполномоченного по его делам в стране. Об этом сообщил на брифинге в понедельник представитель Министерства юстиции ФРГ.

"Федеральное ведомство юстиции запустило два производства о наложении штрафа в отношении Telegram", - сказал он, отметив, что они связаны, в частности, с отсутствием уполномоченного по делам мессенджера в Германии лица.

"В рамках этих дел было направлено два письма в ОАЭ, где находится штаб-квартира Telegram", - заявил он, отказавшись привести другие детали.

Ранее глава МВД Германии Нэнси Фезер не исключила возможности блокировки мессенджера в Германии, но лишь в том случае, если никакие меры правового воздействия не подействуют. Она высказалась за единый европейский подход к регулированию деятельности мессенджеров, поскольку "в одиночку Германия не справится". Федеральное ведомство по уголовным делам ФРГ создало специальную рабочую группу для усовершенствования проведения расследования преступлений с использованием мессенджера.

С точки зрения Берлина, проблема вокруг Telegram заключается в том, что у мессенджера нет представительства или официального контактного лица на территории Германии. Это осложняет борьбу с противоправным контентом: власти шлют запросы на удаление незаконных материалов в Дубай, где расположена штаб-квартира компании, что крайне затягивает процесс. Германские власти обеспокоены тем, что через мессенджеры координируют свои действия противники коронавирусных ограничений. Эксперты полагают, что коронаскептики становятся все более радикальными, были даже сообщения о публичных угрозах политикам. В связи с этим наблюдатели считают нужным оперативное удаление такого контента, в том числе с телеграм-каналов.