Объем строительства многоквартирных домов в Кабардино-Балкарии за год вырос на 4,2%

НАЛЬЧИК, 31 января. /ТАСС/. Объем ввода многоквартирных домов в Кабардино-Балкарии за год вырос на 4,2%, в 2021 году было построено более 2 тыс. квартир площадью 120,4 тыс. кв. м. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе министерства строительства и ЖКХ КБР.

"Организациями-застройщиками, осуществляющими многоквартирное жилищное строительство, в 2021 году построено 39 многоквартирных домов на 2025 квартир общей площадью 120,4 тыс. кв. м, или 104,2% к показателю 2020 года", - говорится в сообщении.

Всего в 2021 году было введено в эксплуатацию 514,4 тыс. кв. м, что составляет 102,8% к показателю 2020 года. Согласно данным пресс-службы, организациями-застройщиками построено 3386 собственных домов (394 тыс. кв. м), что на 2,4% больше, чем годом ранее. В министерстве подчеркнули, что рост показателей стал возможен за счет увеличения числа застройщиков и объемов их работы.

Ранее сообщалось, что программа переселения граждан из аварийного и ветхого жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года, близится к завершению. По программе "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в КБР в 2019-2023 годах" для досрочного завершения необходимо переселить 788 человек из 314 помещений общей площадью 13 192,7 кв. м. Переселено 458 человек из 8 312,94 кв. м аварийного жилья, в том числе в 2021 году - 212 человек из 4 275,9 кв. м.

В прошлом году сообщалось, что власти Кабардино-Балкарии рассчитывают увеличить площадь введенного в республике жилья по итогам 2021 года до 513 тыс. кв. м.