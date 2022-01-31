Россельхознадзор выявил в импортных кормах для животных несоответствия заявленному составу

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Россельхознадзор выявил несоответствия компонентному составу и токсичные элементы в кормах и кормовых добавках из Италии, Сербии, Франции и Германии, в том числе во французском корме Nestle Purina Petcare France. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"Россельхознадзор продолжает выявлять случаи несоответствия компонентному составу, заявленному на упаковке, зарубежных кормов для животных. Так, в кормах для собак с рыбой из Италии (DiusaPet srl) и Сербии (Farmina Pet Foods) были выявлены незаявленные производителями в составе курица и пикша соответственно", - отмечается в сообщении.

Также во французском корме для кошек (Nestle Purina Petcare France SAS) не выявлено заявленной на маркировке индейки, масса которой, судя по составу, должна была составлять 13% от общего количества мясных ингредиентов.

Кроме того, в кормовой добавке для сельскохозяйственных животных и птицы производства Германии (Dostofarm GmbH) было выявлено превышение допустимого уровня радионуклидов.

Как пояснили в ведомстве, Россельхознадзор проинформировал ветеринарную службу Италии о выявленном несоответствии до введения режима временных ограничения (на данную торговую марку), Сербии и Франции - до введения режима усиленного лабораторного контроля (УЛК), компетентный орган Германии - о введении режима УЛК на указанную кормовую добавку.

Ведомство также предупредило, что в случае очередных выявлений будет вынуждено ввести ограничения на поставки продукции предприятий - нарушителей.