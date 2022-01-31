Власти Молдавии частично компенсируют бизнесу подорожание газа

КИШИНЕВ, 31 января. /ТАСС/. Правительство Молдавии компенсирует январское подорожание газа экономическим агентам, потребляющим до 500 куб. м в месяц.

"Постановление об этом будет принято на заседании Национальной комиссии по чрезвычайным ситуациям во вторник", - сообщила в ходе брифинга в понедельник премьер-министр республики Наталья Гаврилица. По ее словам, компенсации, как и рост тарифов, будут одобрены задним числом с 1 января. "Эта помощь покроет потребности более половины потребителей "Молдовагаза", - проинформировала премьер-министр.

Ранее правительство также анонсировало увеличение финансовой помощи домохозяйствам, которым компенсируют потребление в объеме 150 куб. м. газа в месяц. Кроме того, в понедельник Гаврилица заверила, что власти разрабатывают механизмы поддержки предприятий, которые производят социально значимую продукцию.

В январе этого года стоимость газа для Молдавии выросла с $457 до $647 за тыс. куб. м. Внутренние тарифы на газ также выросли более чем на треть. В октябре прошлого года "Молдовагаз" и "Газпром" продлили контракт на поставку топлива на пять лет. Для республики утверждена формула расчета стоимости газа, которая учитывает соотношение рыночных цен на газ и нефть. Власти республики отмечают, что договор заключен на достаточно выгодных условиях.