Суд отклонил жалобу Booking.com по штрафу в 1,3 млрд рублей

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Девятый арбитражный апелляционный суд отклонил апелляционную жалобу Booking.com на решение Арбитражного суда Москвы, который признал законным штраф в 1,3 млрд рублей, наложенный на компанию Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России за злоупотребление доминирующим положением на российском рынке. Об этом говорится в материалах суда.

"Оставить решение суда без изменения, жалобу без удовлетворения", - говорится в решении суда, опубликованном в картотеке арбитражных дел.

Booking.com обжаловала соответствующее решение Арбитражного суда Москвы в декабре 2021 года.

Годом ранее ФАС завела дело в отношении Booking.com из-за навязывания отелям и хостелам условия о соблюдении паритета цен. По данным службы, сервис запрещал подключенным к нему гостиницам снижать цены на других ресурсах.

26 августа 2021 года ФАС оштрафовала компанию на 1,3 млрд рублей за злоупотребление доминирующим положением на российском рынке. Позже Booking.com направила в Арбитражный суд Москвы иск об оспаривании штрафа. Суд признал штраф законным.