Путин поздравил председателя правления "Газпрома" с 60-летием

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил председателя правления компании "Газпром" Алексея Миллера с 60-летием, отметив его лидерские и организаторские качества. Телеграмма опубликована в понедельник на сайте Кремля.

"Вы всегда демонстрируете незаурядные организаторские, лидерские качества, глубокое знание проблем энергетического комплекса, экономики в целом. Благодаря вашим усилиям, слаженной работе большой команды специалистов ПАО "Газпром" компания сегодня динамично развивается, укрепляет позиции на российском и зарубежном рынках, реализует проекты, без преувеличения, глобального масштаба и, что очень важно, наращивает темпы газификации российских регионов, благоустройства городов и поселков, оказывает поддержку общественным, экологическим, культурным инициативам, образованию и спорту", - говорится в телеграмме главы государства.

Миллера по праву считают настоящим профессионалом своего дела и достойным представителем делового сообщества России, отметил президент. Он пожелал главе "Газпрома" здоровья, успехов и всего наилучшего, а также поздравил его с присвоением звания Героя Труда РФ. Указ о присвоении Миллеру этого звания Путин подписал 20 января. В документе отмечается, что звание Героя Труда РФ Миллеру присвоено "за особые трудовые заслуги перед государством и народом".

Алексей Миллер родился 31 января 1962 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). Окончил Ленинградский финансово-экономический институт им. Н. А. Вознесенского, имеет степень кандидата экономических наук. С 2001 года - председатель правления "Газпрома", с 2002 года - зампред совета директоров компании. 24 февраля 2021 года в очередной раз был переизбран на пост председателя правления "Газпрома" на пятилетний срок - до 31 мая 2026 года. Лауреат трех премий правительства РФ в области науки и техники (2005, 2010, 2020).