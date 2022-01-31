Росатом в 2021 году направил 2,6 млрд рублей на социально значимые мероприятия

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Концерн "Росэнергоатом" (РЭА, входит в электроэнергетический дивизион Росатома) в 2021 году направил на реализацию социально значимых мероприятий в муниципальных образованиях присутствия 2,6 млрд рублей. Как сообщила в понедельник пресс-служба РЭА, средства были выделены в рамках соглашений о сотрудничестве между госкорпорацией и регионами расположения атомных станций.

"По предварительным результатам 2021 года, общая сумма дополнительных налоговых отчислений консолидированной группы налогоплательщиков госкорпорации "Росатом" в регионы присутствия АЭС составила более 22,8 млрд рублей, 2,6 млрд из них были направлены в муниципальные образования на реализацию социально значимых мероприятий", - говорится в сообщении.

Благодаря реализации соглашений о сотрудничестве между госкорпорацией "Росатом" и регионами на протяжении девяти лет муниципальные образования расположения АЭС получают дополнительные средства на развитие инфраструктуры, строительство социальных объектов, ремонт зданий, дворовых пространств и дорог, приводятся слова генерального директора концерна "Росэнергоатом" Андрея Петрова.

Всего, начиная с 2013 года, сумма дополнительных налоговых отчислений в бюджеты регионов составила более 164,153 млрд рублей, из которых в муниципальные бюджеты было направлено 18,161 млрд рублей.