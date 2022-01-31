Антимонопольная служба возбудила дело в отношении омского регоператора по обращению с ТКО

ТАСС, 31 января. Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Омской области - компания "Магнит" подозревается в нарушении закона о защите конкуренции при проведении торгов по сбору и транспортированию мусора. Как сообщила пресс-служба Федеральной антимонопольной службы (ФАС), по данному факту возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства.

В 2019 году на прямой линии с президентом России Владимиром Путиным житель Омска Роман Дмитриев пожаловался на значительный рост тарифа на вывоз мусора. Президент поручил ФАС обратить внимание на ситуацию. Ведомство предписало омской РЭК произвести перерасчет расходов на транспортировку твердых коммунальных отходов, которые составляли 93% от тарифа на вывоз мусора. В результате 1 августа 2019 года тариф был снижен на 30,2%.

"Есть признаки, что ООО "Магнит" намеренно сформировало конкурсную документацию таким образом, чтобы условия договоров были неисполнимы и экономически невыгодны для потенциальных участников. ФАС возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении компании. Рассмотрение дела назначено на 9 февраля", - сообщила пресс-служба.

В ФАС отметили, что проверка была проведена после поступления жалобы компании "Полигон" на действия регоператора. Антимонопольная служба определила, что при организации торгов отсутствовала информация, позволяющая потенциальному участнику определить расходы на транспортирование ТКО. В электронном аукционе приняли участие компании "Экос" и "Экотехпром". Победителем была признана компания "Экос".

Эта организация уже несколько лет занимается транспортировкой мусора в Омской области. В прошлом году прокуратура Омской области в ходе проверки не подтвердила экономическую обоснованность расходов, понесенных регоператором и "Экосом" при перевозке отходов в 2019 году. В частности, по мнению прокуратуры, в тариф были заложены расходы по вывозу мусора из всех, включая труднодоступные, поселений региона. Но по факту ряд населенных пунктов не был обеспечен этой услугой. Также в территориальную схему были включены несуществующие источники образования мусора, которые учитывались при формировании тарифа. В марте 2021 года по итогам проверки надзорное ведомство подало в суд иск к региональной энергетической комиссии Омской области об отмене приказа, устанавливающего тариф на 2021 году. В настоящий момент решение суда еще не вынесено, сообщили ТАСС в прокуратуре.