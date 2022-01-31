Оборот маркетплейса KazanExpress в 2021 году вырос на 542%

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Объем продаж маркетплейса KazanExpress в 2021 году увеличился на 542%. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба KazanExpress.

"Маркетплейс KazanExpress, контрольная доля в котором принадлежит AliExpress Россия, раскрывает бизнес-показатели 2021 года. Общий оборот площадки за 2021 год вырос на 542% и составил 9 млрд рублей (не включая услуги). При этом оборот декабря 2021 года превысил 2 млрд рублей, что на 612% больше, чем в декабре 2020 года. Количество заказов на площадке выросло до 14 млн за год, это на 470% выше результата прошлого года", - говорится в результатах аналитики.

В 2021 году число городов присутствия увеличилось в пять раз с 23 до 115. Городами с самым большим количеством заказов за год оказались Казань, Уфа и Самара. Количество пунктов выдачи заказов за год выросло с 73 до 450. Рекордное число - 1 822 заказа - выдали 15 ноября в одном из казанских ПВЗ по адресу Ленинградская, 23. Также увеличилось количество сотрудников: теперь в компании работает 4 804 человека, при этом в декабре 2020 года их было 592.

Сейчас на маркетплейсе представили 12,5 тыс. российских продавцов. Их количество за год выросло на 169%. Лидеры продаж по категориям: электроника и аксессуары для электроники, товары для дома и красоты.

"В 2022 году мы рассчитываем увеличить оборот нашего маркетплейса по меньшей мере в три раза. Нас ждет выход в 26 новых городов и открытие более 500 пунктов выдачи во всех городах присутствия. Продолжение взрывного роста возможно за счет инвестиций AliExpress Россия, с которыми мы начинаем масштабное кобрендирование сети ПВЗ и выдачу заказов товаров AliExpress как из России, так и из Китая и других стран", - отметил сооснователь и генеральный директор KazanExpress Линар Хуснуллин.

В 2021 году KazanExpress привлек инвестиции AliExpress Россия. Доля AliExpress Россия в группе выросла с 30% в марте 2021 года до 50,1% в октябре.