Товарооборот в зоне Северо-Кавказской таможни за 2021 год снизился на треть

ПЯТИГОРСК, 31 января. /ТАСС/. Товарооборот в зоне ответственности Северо-Кавказского таможенного управления (СКТУ) за 2021 год упал на треть - до $1,6 млрд. Экспортируют в основном удобрение, злаки, а основу импорта составляют оборудование и фрукты, сообщил ТАСС замначальника управления Вадим Пугачев.

"Товарооборот в 2021 году составил около $1,6 млрд, что на 33,1% ниже 2020 года. В товарообороте 2021 года на импортную составляющую пришлось 35,5% стоимостных объемов или немногим более $0,58 млрд, на экспортную - 64,5%, около $1,06 млрд" - сказал Пугачев.

По его словам, в товарной структуре импорта в 2021 году основные объемы пришлись на оборудование и механические устройства, а также фрукты и орехи, яйца и молочные продукты, овощная продукция. В товарной структуре экспорта преобладали удобрения, злаки, синтетические драгоценные или полудрагоценные камни, косметические средства, органические химические соединения.

"Основными партнерами в регионе деятельности управления в 2021 году при импорте товаров выступали Азербайджан, Иран, Германия, Италия и Грузия. На долю данных стран пришлось 53% стоимостных объемов импорта. Основными партнерами при экспорте товаров выступали Азербайджан, Бразилия, Соединенные Штаты, Иран, и Грузия. На долю данных стран пришлось 48% стоимостных объемов экспорта", - добавил собеседник агентства.

Он сообщил, что во внешнеэкономической деятельности участвовало свыше тысячи юридических лиц и 360 - физическое лицо и индивидуальные предприниматели.

Северо-Кавказское таможенное управление создано 12 июля 2010 года. Регионом деятельности СКТУ является территория Северо-Кавказского федерального округа, в состав которого входят Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Чечня и Ставрополье.