Главгосэкспертиза одобрила проект развязки на М-1 "Беларусь" в Подмосковье

МОСКВА, 31 января./ТАСС/. Главгосэкспертиза РФ выдала положительное заключение на проект строительства транспортной развязки на 86 км трассы М-1 "Беларусь" в Рузском районе Московской области, сообщила пресс-служба госкомпании "Автодор".

"Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на проектно-сметную документацию на строительство транспортной развязки на 86 км автомобильной дороги М-1 "Беларусь", - говорится в сообщении.

Проект предполагает строительство развязки в разных уровнях на пересечении федеральных автодорог М-1 "Беларусь" и А-108 "Московское большое кольцо", длина участка - 4 км. Помимо этого, планируется соорудить надземные и подземные пешеходные переходы, боковые проезды с переносом на них автобусных остановок, а также тротуары и съезды к прилегающей территории.

"Кроме того, на данном участке автодороги предусматривается переустройство линии наружного электроосвещения проезжей части и тротуаров, установка оборудования автоматизированной системы управления дорожным движением", - добавили в компании.

Автомагистраль М-1 "Беларусь" протяженностью 456 км проходит от пересечения Можайского шоссе и МКАД до государственной границы с Белоруссией. Федеральная скоростная трасса М-1 также является частью европейского маршрута E30 и азиатского AH6.