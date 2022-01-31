Booking.com выплатит штраф в 1,3 млрд рублей в установленный срок

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Компания Booking.com разочарована решением Девятого арбитражного апелляционного суда, который отклонил ее жалобу по штрафу в 1,3 млрд рублей, но намерена выплатить его в установленный срок. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Booking.com.

"Мы разочарованы сегодняшним решением суда и выплатим штраф в установленный срок. Одновременно с этим мы планируем рассмотреть дальнейшие возможные для нас юридические действия", - говорится в сообщении.

Девятый арбитражный апелляционный суд сегодня отклонил апелляционную жалобу Booking.com на решение Арбитражного суда Москвы, который признал законным штраф в 1,3 млрд рублей, наложенный на компанию Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России за злоупотребление доминирующим положением на российском рынке.

ФАС завела дело в отношении Booking.com из-за навязывания отелям и хостелам условия о соблюдении паритета цен в 2020 году. По данным службы, сервис запрещал подключенным к нему гостиницам снижать цены на других ресурсах. 26 августа 2021 года ФАС оштрафовала компанию на 1,3 млрд рублей за злоупотребление доминирующим положением на российском рынке. Позже Booking.com направила в Арбитражный суд Москвы иск об оспаривании штрафа. Суд признал штраф законным.