Ленинградская АЭС направила на благотворительность свыше 240 млн рублей в 2021 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 января. /ТАСС/. Учреждения Ленинградской области получили более 240 млн рублей благотворительной помощи от Ленинградской АЭС в 2021 году, рассказали в пятницу в управлении информацией и общественных связей станции.

"Ленинградская атомная станция в 2021 году направила более 240 млн на благотворительную и спонсорскую помощь в учреждения [...] Ленинградской области. В благоустройство Соснового Бора было вложено 78 млн рублей. Благотворительную помощь от ЛАЭС получили детские сады и школы Соснового Бора, городской культурный центр "Арт-Карусель", театр "Волшебный фонарь", - говорится в сообщении.

Важнейшим направлением благотворительности стала помощь медицинским учреждениям в борьбе с коронавирусом. "28 млн рублей было выделено на медицинское, лабораторное, реанимационное оборудование для СЭС, ЦМСЧ №38 ФМБА России, Северо-Западного Регионального лечебно-диагностического центра "Здоровье", Северо-Западного окружного научно-клинического центра им. Л.Г. Соколова ФМБА России, в том числе аппараты ИВЛ и УЗИ", - цитируются в сообщении слова директора ЛАЭС Владимира Перегуды.

Благотворительная помощь станции позволила провести реконструкцию парка Приморский в Сосновом Бору, обустроить детские и спортивные площадки. Помощь также оказали 35 спортивным и образовательным организациям. Перегуда отметил, что в 2022 году на благотворительность направят не менее 280 млн рублей.

Ленинградская АЭС - крупнейшая в России по установленной мощности действующая атомная электростанция, расположена в городе Сосновый Бор Ленинградской области. Это единственная в России станция, где действуют энергоблоки двух разных типов - канальные уран-графитовые и водо-водяные. Станция состоит из шести энергоблоков. За время работы ЛАЭС выработала 1,11 трлн кВтч электроэнергии, это рекордный показатель для отечественной атомной энергетики.