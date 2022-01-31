В СФ предложили ускорить процедуру аренды банкоматов и вендинговых автоматов для вузов

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов разработал законопроект, который вносит изменения в Гражданский кодекс РФ для ускорения процедуры аренды банкоматов, платежных терминалов и вендинговых автоматов в федеральных учреждениях, в том числе в вузах. Текст законопроекта есть в распоряжении ТАСС.

"Согласование сделок по передаче в аренду и безвозмездное пользование федерального недвижимого имущества учреждений является сложной межведомственной процедурой. С учетом того, что в случаях, установленных законом, заключение указанных договоров осуществляется на торгах, а заключенные учреждением договоры подлежат государственной регистрации, установка оборудования и конструкций в учреждениях занимает длительный срок", - говорится в пояснительной записке.

"Например, в высших учебных заведениях необходимо создать комфортную среду для образовательной, научной, социальной и творческой деятельности. Вузы используют закрепленное за ними недвижимое имущество для организации образовательного процесса, занятий спортом и проживания студентов. Но представить эти площади без медпунктов, столовых, помещений для продажи книжной и иной необходимой продукции, банкоматов, вендинговых аппаратов невозможно. Чтобы на законных основаниях разместить все эти сервисы на площадях вуза, необходимы длительные многоступенчатые согласования", - отметил сенатор.

Как уточнил Кутепов ТАСС, законопроектом предлагается дать вузам и другим федеральным учреждениям возможность заключать договоры аренды имущества сразу, а не проходить длинную процедуру согласования. В случае принятия законопроекта учреждение и казенное предприятие будут вправе без согласия собственника распоряжаться имуществом, переданным в аренду или безвозмездное пользование в целях размещения банкоматов, платежных терминалов, торговых автоматов, вендинговых аппаратов, базовых станций сотовой связи, настенных автоматов по выдаче бахил.

По словам Кутепова, проведенный Минобрнауки России анализ показал, что в среднем согласование сделки аренды занимает 230 дней вне зависимости от размеров передаваемой в аренду площади, даже если это 1 кв. м. Кроме того, указанный период времени не включает сроков подготовки необходимых документов, проведения наблюдательных советов автономными учреждениями, оценки права аренды, организации торгов, которые являются обязательными, добавил он. "Размещение банкоматов или вендингов позволяет вузу не только создать необходимые условия пребывания студентов и преподавателей, но и получить в среднем 2 млн рублей дополнительного дохода в год. Таким образом, за 7-8 месяцев согласования сделки вуз лишается дохода в размере 1,3 млн рублей. Если масштабировать эту ситуацию на все вузы федерального подчинения, то совокупные потери приближаются к 900 млн рублей", - сказано в пояснительной записке.