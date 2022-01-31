БелАЭС будет производить 18,5 млрд кВт⋅ч в год с вводом второго энергоблока

МИНСК, 31 января. /ТАСС/. Ввод в промышленную эксплуатацию второго энергоблока БелАЭС позволит увеличить объем производства электроэнергии на станции до 18,5 млрд кВт⋅ч в год. Об этом сообщил в понедельник министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич.

"С вводом второго энергоблока в эксплуатацию объем производства электроэнергии на АЭС составит около 18,5 млрд кВт⋅ч в год, что позволит ежегодно замещать 4,5 млрд куб. м природного газа", - сказал Каранкевич, слова которого приводит пресс-служба Минэнерго.

Министр добавил, что с момента включения первого блока атомной станции в объединенную энергосистему выработано 6,9 млрд кВт⋅ч электроэнергии, что позволило заместить около 1,8 млрд куб. м природного газа, а это почти сопоставимо с годовым объемом его потребления населением страны.

Говоря о ходе работ на втором энергоблоке БелАЭС, министр напомнил, что в рамках этапа физического пуска в активную зону реактора блока загружено свежее ядерное топливо. "Мы находимся на подэтапе, когда проходят гидроиспытания на плотность реакторной установки - ее первого и второго контуров", - отметил он и сообщил, что далее планируется выход на минимально контролируемый уровень мощности реакторной установки с проведением соответствующих испытаний и исследований, а затем - энергетический пуск и выдача в сеть первых киловатт-часов.

Строительство первой АЭС в Белоруссии с двумя энергоблоками мощностью 1 200 МВт каждый, ведется по типовому российскому проекту "АЭС-2006. Генеральным подрядчиком выступает компания "Атомстройэкспорт" (входит в корпорацию "Росатом"). Первый блок БелАЭС введен в промышленную эксплуатацию в июне текущего года. Энергопуск второго блока БелАЭС планируют в феврале 2022 года, в промышленную эксплуатацию его намерены ввести к лету 2022 года.