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Росатом продлил договор с Челябинской областью на ввоз из-за рубежа ОЯТ

Соглашение рассчитано до 1 января 2023 года

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. ФГУП "Производственное объединение "Маяк" (предприятие Росатома, г. Озерск, Челябинская область) заплатит 80 млн рублей за ввоз в Челябинскую область отработанного ядерного топлива (ОЯТ). Об этом свидетельствуют документы, размещенные на сайте госзакупок.

Как следует из опубликованной документации, "Маяк" подписал с областным правительством дополнительное соглашение "по согласованию лимита ввоза из-за рубежа облученных тепловыделяющих сборок атомных электростанций". Соглашение продлевает до 1 января 2023 года срок действия договора о ввозе, временном технологическом хранении и переработке облученных тепловыделяющих сборок иностранных ядерных реакторов на территории Челябинской области. Как сказано в техническом задании, на основании письменной заявки-лимита ФГУП "ПО "Маяк" правительство Челябинской области будет согласовывать ввоз из-за рубежа в Российскую Федерацию на "Маяк" облученных тепловыделяющих сборок атомных электростанций.

ПО "Маяк" - ведущее предприятие ядерного оружейного комплекса России, представляющее собой комплекс взаимосвязанных производств (реакторное, радиохимическое, химико-металлургическое, радиоизотопное и приборостроительное). Приоритетные направления деятельности - производство продукции оборонного назначения, переработка облученного ядерного топлива атомных реакторов, производство изотопов и средств контроля. На предприятии действуют два промышленных реактора, обладающих уникальными нейтронно-физическими характеристиками, что позволяет получать широкую номенклатуру радиоактивных изотопов оборонного и гражданского назначения. На единственном в России заводе регенерации топлива осуществляется переработка ОЯТ атомных реакторов.

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