Эрдоган заявил, что Турция нарастила поставки природного газа из Азербайджана

Политический кризис в Мьянме

Власти США ввели санкции в отношении еще нескольких чиновников Мьянмы

Попадание в санкционный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан на ведение любого бизнеса с фигурантами перечня

Читать полностью