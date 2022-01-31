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Эрдоган заявил, что Турция нарастила поставки природного газа из Азербайджана

Турция нарастила поставки природного газа из Азербайджана - Эрдоган.

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АзербайджанТурцияЭрдоган, Реджеп Тайип
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