Эдельгериев сообщил, что Россия изучает предложение МВФ о цене на углерод

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Россия изучает предложение Международного валютного фонда об установлении цены на углерод в зависимости от развитости страны. Об этом заявил в понедельник спецпредставитель президента России по вопросам климата Руслан Эдельгериев.

"Сейчас Российская Федерация только изучает этот подход, и я не говорю, что она будет его применять, но я лично приветствую инициативу Международного валютного фонда - такой глобальный подход к ценообразованию на углерод, когда ставка налога градируется. Развитые страны - одна цена на углерод, развивающиеся - другая, наименее развитые - другая. Чтобы был какой-то минимум, чтобы заложить цену на углерод. Вот такой подход я считал бы справедливым", - сказал Эдельгериев в интервью Первому каналу.

Он также отметил, что для снижения выбросов должны применяться глобальные, общие подходы, недискриминационные, сопоставимые и учитывающие условия других стран.

Как ранее заявил Эдельгериев, в России необходимо установить цену на углерод, что облегчит российским климатическим проектам выход на международные рынки. Спецпредставитель президента РФ также отметил, что справедливую цену на углерод нельзя просчитать сходу, нужно заказать научно-исследовательскую работу Минэкономразвития РФ.

Изменение климата

Эдельгериев заявил, что изменение климата является темой, на которой пытаются заработать люди, компании, а также группы и слои населения. В этом вопросе есть двойные стандарты и политизация, отметил он.

"Изменение климата имеет антропогенный характер. Но, как везде при любой проблеме, есть люди, компании, группы и слои населения, которые пытаются заработать и побольше выгоды извлечь из этого всего. <…> Я знаю, что, пользуясь вопросами изменения климата, люди пытаются заработать, есть двойные стандарты, есть политизация, есть вещи, которые противопоставляют друг другу", - сказал Эдельгериев.

При этом он отметил, что не поддерживает мысль о том, что изменение климата является специально затеянной темой, чтобы перевернуть весь мир и побольше заработать.

Кроме того, он назвал дискриминационной мерой планируемое к введению в Евросоюзе трансграничное углеродное регулирование, когда европейский рынок закрывается от углеродоемких товаров.

"Сбор по этому углеродному корректирующему механизму, эти деньги, будут, во-первых, направляться на содержание этого административного органа, а другая часть будет уходить в бюджет ЕС. Если бы мы понимали, что это действительно будет уходить на климатические проекты, то можно сказать, что это не дискриминация", - пояснил Эдельгериев.