Объем торгов нефтепродуктами на Санкт-Петербургской бирже в январе вырос на 56,8%

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Объем торгов нефтепродуктами на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже за январь 2022 года достиг 106,349 млрд рублей, что на 56,8% больше показателя за аналогичный период 2021 года. Об этом говорится в сообщении торговой площадки.

В натуральном выражении объем торгов нефтепродуктами также вырос - на 31,9%, до 1,97 млн тонн. В том числе за отчетный период реализовано 863 тыс. тонн дизельного топлива (+36,9%), продажи бензина марки "Регуляр-92" увеличились на 53,2%, до 466 тыс. тонн, марки "Премиум-95" - на 39,7%, до 250 тыс. тонн. Общий объем реализации бензина увеличился на 48,2%, до 725 тыс. тонн.

Продажи топочного мазута выросли на 94,9%, до 138 тыс. тонн, сжиженных углеводородных газов - на 16,5%, до 121 тыс. тонн. При этом объем реализации авиакеросина снизился на 27,5%, до 104 тыс. тонн.