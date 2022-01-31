Индексы РТС и Мосбиржи выросли на 1,2-2%

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи по итогам торгов в понедельник вырос на 1,2% - до 3530,38 пункта, долларовый индекс РТС - на 2%, до 1435,23 пункта.

Доллар на 19:08 мск падал на 0,51% - до 77,4 рубля, евро рос на 0,18%, до 86,8 рубля.

Цена нефти марки Brent с поставкой в апреле 2022 года росла на 0,51% - до $88,99 за баррель, WTI дорожала на 0,52% - до $87,27 за баррель.

"Рынок акций РФ в понедельник продолжил рост. Это уже пятая подряд сессия с положительным результатом - бенчмарки эффективно восстанавливаются после январской драмы, хотя ее отголоски будут слышны еще долго", - пояснила старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова.

"Позитивные признаки со стороны геополитики, умеренный risk on на внешних площадках и высокие котировки сырья поддерживали рост отечественных индексов. Стало известно, что в ближайшее время состоится целый ряд встреч и телефонных разговоров между дипломатами и военными России, США и Великобритании", - отметил инвестиционный стратег "БКС мир инвестиций" Александр Бахтин.

Рынок акций

"Лучше рынка торгуются технологические компании на фоне общей перепроданности сектора и пятничного отскока в США: "Циан" (+13,7%), Ozon (+4,2%), HeadHunter (+3,4%). Следом за ними идут "голубые фишки" отечественного рынка, прокси странового риска: Сбербанк (+3,2%), "Новатэк" (+3,4%), "Яндекс" (+2,8%)", - пояснил инвестиционный стратег "ВТБ мои инвестиции" Григорий Жирнов.

При этом под давлением оказались акции "Норникеля", ТМК и "Фосагро", сказала Анна Бодрова.

"Лидерами торгов выступили бумаги ПИКа и "Озона", прибавившие более 5%. Хуже рынка торговались акции "Татнефти" и "Норильского никеля", потери которых составили 1,7% и 1,1% соответственно", - отметил главный аналитик финансового супермаркета Банки.ру Богдан Зварич.

Прогноз на вторник

По словам Александра Бахтина, первая оценка ВВП еврозоны за IV квартал 2021 года оказалась близка к ожиданиям, январские производственные и непроизводственные индексы PMI Китая продолжили снижаться в январе.

По оценкам "БКС мир инвестиций", индекс Мосбиржи может формироваться в диапазоне 3490-3600 пунктов, прогнозный диапазон курса рубля к доллару - 76,8-78 рублей.