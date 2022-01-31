Киев заявил о заинтересованности польских компаний в нефтегазовом секторе Украины

КИЕВ, 31 января. /ТАСС/. Польская энергетическая компания PGNiG и польская нефтяная компания PKN Orlen заинтересованы в инвестициях в украинский нефтегазовый сектор. Об этом в понедельник сообщил офис президента Украины по результатам переговоров делегаций Украины и Польши.

"Стороны <...> отметили интерес польских нефтегазовых компаний PGNiG и PKN Orlen к инвестициям в украинский нефтегазовый сектор и договорились содействовать их сотрудничеству с НАК "Нафтогаз Украины" в этом направлении", - говорится в сообщении офиса на его официальном сайте.