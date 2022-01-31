"Газпром" не забронировал мощности прокачки газа по "Ямалу - Европе" на 1 февраля

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. "Газпром" не забронировал мощности для транзита природного газа через Польшу по газопроводу "Ямал - Европа" на 1 февраля. Из-за отсутствия заявок на поставку газа со стороны европейских клиентов холдинг уже 42 дня подряд отказывается от бронирования прокачки по трубопроводу на следующие сутки, следует из данных платформы GSA Platform.

На аукционе были предложены мощности по прокачке 89,1 млн куб. м в сутки, однако они остались невостребованными. Следующая возможность для бронирования прокачки на вторник будет у "Газпрома" на внутридневных торгах ночью.

"Газпром" прекратил прокачку газа в Европу по трубе в прямом направлении 21 декабря прошлого года из-за отсутствия заявок со стороны европейских потребителей. Транснациональный газопровод Ямал - Европа проходит по территории четырех стран - России, Белоруссии, Польши и Германии. Его проектная мощность составляет 32,9 млрд куб. м газа в год.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что "Газпром" не бронирует мощности газопровода Ямал - Европа, потому что отсутствуют заявки со стороны европейских потребителей. По его мнению, реверс позволяет европейцам перепродавать газ, купленный по долгосрочным контрактам. "Газпром" также указывал на имеющиеся данные о физическом реверсе газа из Германии в Польшу и далее на Украину.

В "Газпроме" неоднократно отмечали, что компания поставляет газ в Европу согласно заявкам потребителей в соответствии с действующими контрактами. При этом на январь у "Газпрома" забронированы 21,6% предложенных мощностей прокачки по Ямалу - Европе, или 19,28 млн куб. м газа в сутки, однако прямые поставки по трубопроводу пока не возобновляются. На этом фоне "Газпром" также не забронировал на февраль прокачку газа по Ямалу - Европе. Это означает, что решение об объемах поставляемого газа по данному газопроводу вновь, как и в декабре, будет приниматься на ежедневных аукционах бронирования. Экспорт газа российского холдинга в страны дальнего зарубежья в первой половине января 2022 года упал на 41,1%, до 5,4 млрд куб. м.