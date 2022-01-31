Нижегородская область к 2025 году планирует увеличить до 90% обеспеченность своим молоком

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 января. /ТАСС/. Власти Нижегородской области к 2025 году планируют увеличить на 10% уровень обеспеченности региона молоком собственного производства и довести этот показатель до 90%, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Произвести, переработать молоко и получить качественный продукт у себя - именно такому алгоритму работы мы продолжаем следовать. На сегодняшний день собственным молоком и молочной продукцией регион обеспечен на 80%. Перед нами стоит задача довести этот показатель до 90% к 2025 году", - приводит пресс-служба слова министра сельского хозяйства и продовольственных ресурсов региона Николая Денисова.

Он отметил, что для этого необходимо увеличить производство на 100 тыс. тонн. Такой объем готовы переработать нижегородские молочные заводы, с учетом того, что они продолжают инвестировать в расширение своих мощностей.

"Для развития отрасли мы продолжим знакомить наши агропредприятия с лучшими практиками внедрения современных технологий в целях повышения эффективности производства. Кроме того, будем отслеживать качество молочных продуктов, оказывать содействие производителям в реализации. Особое внимание акцентируем на повышении уровня квалификации кадров", - добавил Денисов.

В свою очередь замгубернатора региона Андрей Саносян сообщил, что производство молока в 2021 году в области достигло 583,5 тыс. тонн, что на 9,5 тыс. тонн больше, чем годом ранее. Важную роль в этом играют оказываемые сельхозпроизводителям меры государственной поддержки. Так, в 2021 году поддержка хозяйств достигла 1,8 млрд рублей федеральных и областных субсидий. По итогам года увеличилась и продуктивность молочного стада. Средний надой от одной головы составил 6,8 тыс. кг, что почти на 250 кг превысило уровень 2020 года.