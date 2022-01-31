Украина и Польша договорились о скорейшей отмене запрета железнодорожного транзита

КИЕВ, 31 января. /ТАСС/. Украина на этой неделе проинформирует Польшу о сроках возобновления транзита грузовых вагонов железнодорожным сообщением через свою территорию. Об этом идет речь в совместном заявлении по результатам встречи делегаций двух стран, опубликованном в понедельник на официальном сайте офиса украинского лидера.

"Стороны договорились о скорейшей отмене ограничений на транзит грузовых вагонов по территории Украины в Польшу железнодорожным сообщением. До 4 февраля 2022 года украинская сторона проинформирует польскую сторону о конкретных сроках возобновления транзита грузовых вагонов через территорию Украины", - говорится в заявлении.

Кроме того, в документе указано, что стороны договорились о существенном увеличении количества разрешений на осуществление международных грузоперевозок с учетом потребностей автомобильных перевозчиков двух стран. "До 5 февраля 2022 года стороны должны согласовать дату проведения заседания смешанной Комиссии по вопросам международных автомобильных перевозок, которая должна согласовать сроки передачи и количество дополнительных разрешений на осуществление международных грузовых перевозок", - сказано в тексте.

Украина и Польша приняли решение разработать совместный план действий, направленный на повышение эффективности работы автомобильных международных пунктов пропуска. "Соответствующий план действий должен быть согласован с участием представителей таможенных, пограничных и других служб Польши и Украины не позднее конца февраля 2022 года", - заявлено сторонами. Помимо этого делегации согласились инициировать пересмотр положений межправительственного соглашения о международных автомобильных перевозках от 1992 года. "Все пункты совместного заявления взаимосвязаны и должны быть реализованы в полном объеме", - заявили в офисе президента Украины.

"Укржелдорога" ("Укрзализныця") 22 января ввела временный запрет железнодорожного транзита через территорию Украины в Польшу из-за скопления вагонов на границе и устаревшей инфраструктуры Польской железной дороги. В компании утверждали, что Польская железная дорога не идет на системное решение проблемы. По данным "Укржелдороги", на границе с Польшей в прошлом году ежесуточно накапливалось от 1 800 до 3 200 вагонов, что создавало пробки на маршруте. В то же время, отметили в компании, польская сторона не проводит инфраструктурных работ по модернизации участка, и отрезок Грубешев (Польша) - госграница Украины протяженностью 1,5 км остается неэлектрифицированным, это самое "узкое место" маршрута.