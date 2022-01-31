Операторы связи начали возврат средств абонентам, находившимся в Казахстане в январе

"Мы компенсируем денежные средства всем нашим абонентам, осуществлявшим звонки из Казахстана со 2 по 12 января. Для этого необходимо обратиться в наш контактный центр", - отметили в "Мегафоне". В компании также добавили, что с 13 по 19 января "Мегафон" предоставлял возможность своим абонентам в Казахстане звонить бесплатно в любую точку мира.

"Более 40 тыс. абонентов "Билайн" получат компенсацию за расходы на исходящие звонки и смс на номера России и входящие звонки из нее в момент нахождения в роуминге на территории Казахстана с 5 по 19 января включительно. Мы уже начали соответствующие выплаты. Отметим, что для получения компенсации клиенту не нужно ничего заполнять или отправлять заявки, это произойдет автоматически. Компенсация будет произведена полностью до конца рабочей недели", - уточнили в "Билайне".

Абонентам МТС, которые до 19 января находились в роуминге в Казахстане, ежедневно предоставлялся пакет: 120 минут входящих и исходящих звонков, а также 200 смс в Россию. До конца февраля пользователь может обратиться за перерасчетом, если он был с 5 по 19 января в Казахстане, добавили в компании.

В Tele2 отметили, что компания сделала бесплатной связь для клиентов в Казахстане. Абоненты смогли бесплатно звонить в Россию и Казахстан и отправлять смс. Особые условия действовали в том числе и при отрицательном балансе вне зависимости от тарифного плана клиента. "До обнуления стоимости звонков и смс в роуминге Tele2 обеспечила бесплатный дозвон на горячую линию МИД для помощи россиянам в Казахстане", - пояснили в компании.

Источник на телекоммуникационном рынке также сообщил ТАСС, что операторы Казахстана отказались обнулять стоимость услуг связи для партнеров на период, когда российские компании обеспечили бесплатные услуги связи для своих клиентов в Казахстане.