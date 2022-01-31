В Дагестане по итогам 2021 года урожай плодов и ягод вырос почти на 10 тыс. тонн

МАХАЧКАЛА, 31 января. /ТАСС/. Аграрии Дагестана в 2021 году собрали плодов и ягод почти на 10 тыс. тонн больше, чем в 2020 году. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

"Плодов и ягод в Дагестане собрано 200 тыс. тонн, что на 9,9 тыс. тонн больше урожая 2020 года. Важно отметить, что в товарном секторе произведено 24 тыс. тонн плодов, что на 75% больше предыдущего года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что такие результаты стали возможны благодаря адресной господдержке, а также системным мероприятиям со стороны Минсельхозпрода республики, тесному взаимодействию с органами местного самоуправления и сельхозтоваропроизводителями по обеспечению отчетной дисциплины.

"Кроме того, в 2021 году в рамках мер поддержки по линии Минсельхоза РФ в Дагестане построено три фруктохранилища на 5,2 тыс. тонн, в настоящее время продолжается реализация нескольких других проектов", - добавили в пресс-службе.