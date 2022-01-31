Литва отклонила все заявки на транзит белорусских удобрений

ВИЛЬНЮС, 31 января. /ТАСС/. Госкомпания "Летувос гележинкеляй" ("Железные дороги Литвы"), расторгающая с 1 февраля договор на транзит через Литву в Клайпедский морской порт белорусских удобрений производства ОАО "Беларуськалий", в отношении которых действуют санкции США, отвергла заявки на данную услугу от трех других белорусских компаний, в отношении которых санкции не действуют. В управлении "Летувос гележинкеляй" находится транспортная инфраструктура железных дорог.

"Разрешение на перевозку грузов ОАО "Беларуськалий" не будут выдаваться до выводов по данному вопросу правительственной комиссии по обеспечению защиты объектов, имеющих значение для национальной безопасности Литвы, поэтому поданные заявки отвергнуты", - говорится в сообщении "Летувос гележинкеляй", распространенном в понедельник.

Заявки на транзит подали ОАО "Белорусская калийная компания", являющаяся эксклюзивным экспортером продукции "Беларуськалия", государственное транспортно-логистическое предприятие "Белинтетранс" и ООО "Белкалий-Мигао". "Летувос гележинкеляй" обязана предоставлять другим лицензированным железнодорожным перевозчикам возможность использовать свою инфраструктуру.

12 января правительство Литвы постановило аннулировать с 1 февраля договор о транзите белорусских удобрений в свете введенных 8 декабря США санкций против ОАО "Беларуськалий". 21 декабря координационная комиссия по обеспечению защиты объектов, имеющих значение для национальной безопасности Литвы, решила, что соглашение госкомпании "Летувос гележинкеляй" с ОАО "Беларуськалий" не отвечает интересам национальной безопасности. На основе этих выводов кабмин постановил расторгнуть договор. Он был подписан в 2018 году до 2023 года и предусматривал железнодорожный транзит через Литву и погрузку в Клайпедском порту 11 млн тонн белорусских удобрений в год.