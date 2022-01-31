Умер независимый директор золотодобытчика Petropavlovsk Малай Мукхерджи

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Независимый неисполнительный директор Petropavlovsk Малай Мукхерджи умер 29 января, говорится в сообщении золотодобывающей компании.

Мукхерджи, занимавший должность независимого директора Petropavlovsk с августа 2020 года, возглавлял комитет по безопасности, устойчивому развитию и кадрам и был членом комитетов по аудиту, по вознаграждениям и по назначениям. Помимо этого, он являлся ведущим независимым неисполнительным директором компании индийской металлургической компании JSW Steel.

Мукхерджи более 40 лет проработал на различных технических, коммерческих и управленческих должностях в горнодобывающей и сталелитейной промышленности. С 1993 по 2009 год он работал на руководящих должностях в компаниях, которые теперь входят в одну из крупнейших сталелитейных компаний в мире ArcelorMittal.

Petropavlovsk - одна из крупнейших золотодобывающих компаний в России. Основные предприятия компании (Пионер, Маломыр, Албын) и Покровский автоклавно-гидрометаллургический комбинат (ПАГК) находятся в Амурской области. Крупнейшие акционеры Petropavlovsk - "Южуралзолото группа компаний" (владеет 29,19% акций) и фонд Prosperity Capital Management (владеет около 12% акций).