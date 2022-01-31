"Россети" инвестируют 460 млн рублей в развитие сетевой инфраструктуры Калмыкии

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Группа "Россети" до 2024 года инвестирует порядка 460 млн рублей в проекты по развитию сетевой инфраструктуры Калмыкии. В 2021 году компания уже направила на эти цели 1,2 млрд рублей, говорится в пресс-релизе по итогам встречи генерального директора компании "Россети" Андрея Рюмина с главой Республики Калмыкия Бату Хасиковым.

Наряду с этим, стороны обсудили ход реализации текущей инвестпрограммы "Россетей" в регионе, вопросы тарифного регулирования, меры по повышению платежной дисциплины и снижению уровня потерь в сетевом комплексе. Рюмин и Хасиков также рассмотрели варианты решения вопроса с подключением к сетям новых потребителей в Элисте, где подстанции работают с высокой загрузкой. С начала 2020 года поступило более 1,5 тыс. заявок на технологическое присоединение к ним новых объектов, включая жилые комплексы, школы и онкологический корпус республиканской больницы им. П. П. Жемчуева.

"Сегодня в Калмыкии активно строятся социальные объекты. Возводятся школы, детские сады, медучреждения. С каждым годом спрос на жилье в республике растет. По итогам прошлого года регион занял 6 место в рейтинге Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ по динамике ввода жилья. Уже в этом году начинаем строительство нового микрорайона на 150 тысяч кв. метров. Соответственно, увеличивается число потребителей электроэнергии, а значит необходимо наращивать мощности", - пояснил Хасиков.

Ключевым проектом для компании в регионе является создание схемы выдачи мощности строящейся солнечной электростанции под Элистой, которая на момент ввода в эксплуатацию станет крупнейшей в России. "Поставлена под напряжение высокоавтоматизированная подстанция 110 кВ "Нарн", которую группа "Россети" построила специально для присоединения к сетям новой Аршанской СЭС. Ее первая очередь мощностью 78 МВт уже начала поставки электроэнергии", - отметил Рюмин.

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Территория деятельности компании охватывает 80 регионов РФ. Имущественный комплекс "Россетей" включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе "Россети ФСК ЕЭС", "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.