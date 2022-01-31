Дочерняя компания "Росатома" купила контрольный пакет акций компании "Квадра"

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Компания "Русатом Инфраструктурные решения" ("РИР", входит в "Росатом") купила 82,47% акций энергокомпании "Квадра" у компании "Онэксим", подписав договор 31 января в Москве, сообщает отраслевой портал атомной отрасли "Страна Росатом".

"Русатом Инфраструктурные решения" управляет теплоэнергетическим комплексом "Росатома", реализует комплексные проекты развития систем ресурсоснабжения в городах атомной отрасли. В свою очередь, многие регионы, в которых работает "Квадра", являются партнерами госкорпорации, а в трех из них расположены объекты атомной промышленности. Объединение наших компетенций в структуре "Росатома" позволит добиться явного синергетического эффекта, выраженного в повышении эффективности и качества теплоснабжения потребителей, расширении инструментов клиентского сервиса, возможности запуска совместно с регионами проектов комплексного развития территорий", - приводятся в сообщении слова генерального директора "РИР" Ксении Сухотиной.

"Квадра" работает в 10 областях Центрального федерального округа: Белгородской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тульской. В состав компании входят 20 электростанций, осуществляется эксплуатация 331 котельной и тепловых сетей общей протяженностью 5 тыс. 904,2 км. Общая установленная электрическая мощность компании - 3,16 ГВт, тепловая - 14 947 Гкал ч.