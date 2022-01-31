Поставки СПГ c терминалов в Европу достигли абсолютного максимума за все время наблюдений

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Потоки газа с СПГ-терминалов в газотранспортную систему Европы в январе текущего года стали рекордными не только для этого месяца, но и достигли абсолютного максимума за все время наблюдений с 2011 года, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE).

Поступления сжиженного газа с терминалов 30 января составили около 356 млн куб. м, что является рекордным показателем для этой даты и в 1,9 раза больше среднего показателя за последние пять лет.

Всего, по состоянию на 30 января, с начала месяца поток регазифицированного СПГ в европейскую ГТС составляет уже 11,12 млрд куб. м. Таким образом, еще за день до конца января поставки СПГ в Европу обновили абсолютный рекорд ноября 2019 года (чуть более 11 млрд куб. м).

Мощности регазификации сжиженного газа и дальнейшей его закачки в трубопроводы Европы сейчас загружены на 59,2% от максимума.

Запасы СПГ в европейских резервуарах хранения сжиженного на 6,7% выше средних значений за пятилетку. Газета The Wall Street Journal сообщала, что более двух десятков танкеров, перевозящих сжиженный природный газ, направляются из США в страны Европы - это может придать новый импульс росту запасов СПГ в Старом Свете в ближайшее время.

Уровень запасов газа в подземных хранилищах Европы накануне опустился до 38,41% - это на 15,3 процентных пункта ниже, чем в среднем на эту дату за последние 5 лет. Сейчас в европейских хранилищах находится порядка 41,5 млрд кубометров газа - на 15,45 млрд куб. м меньше, чем в прошлом году.