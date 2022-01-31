В Киеве сообщили, что ЕС перечислит Киеву кредит на €600 млн без дополнительных условий

КИЕВ, 31 января. /ТАСС/. Евросоюз и Украина договорились, что Киев получит первый транш в размере €600 млн в рамках новой макрофинансовой помощи без дополнительных условий. Об этом в понедельник сообщил офис украинского лидера по результатам встречи президента страны Владимира Зеленского с замглавы Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом.

"Стороны договорились, что первый транш макрофинансовой помощи в размере €600 млн будет выплачен без дополнительных условий сразу после завершения всех необходимых процедур", - говорится в сообщении на сайте офиса.

Общая сумма кредитного пакета составляет €1,2 млрд. Ранее Домбровскис заявлял, что для перечисления транша нужно "утверждение Европарламентом и заключение меморандума с Украиной".