{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

В Киеве сообщили, что ЕС перечислит Киеву кредит на €600 млн без дополнительных условий

КИЕВ, 31 января. /ТАСС/. Евросоюз и Украина договорились, что Киев получит первый транш в размере €600 млн в рамках новой макрофинансовой помощи без дополнительных условий. Об этом в понедельник сообщил офис украинского лидера по результатам встречи президента страны Владимира Зеленского с замглавы Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом.

"Стороны договорились, что первый транш макрофинансовой помощи в размере €600 млн будет выплачен без дополнительных условий сразу после завершения всех необходимых процедур", - говорится в сообщении на сайте офиса.

Общая сумма кредитного пакета составляет €1,2 млрд. Ранее Домбровскис заявлял, что для перечисления транша нужно "утверждение Европарламентом и заключение меморандума с Украиной".

Теги
Украина
Энергетический кризис в Европе
Поставки СПГ c терминалов в Европу достигли абсолютного максимума за все время наблюдений
Поступления сжиженного газа с терминалов 30 января составили около 356 млн куб. м
Читать полностью