Visa повышает с 1 февраля межбанковскую комиссию для супермаркетов за прием карт

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Международная платежная система Visa с 1 февраля 2022 года увеличивает межбанковскую комиссию для супермаркетов за прием карт, а также исключает ряд премиальных карт из льготных программ по начислению интерчейнджа.

Межбанковская комиссия за прием карт для супермаркетов с 1 февраля вырастет с 1% до 1,3% от стоимости товаров. Кроме того, с этой даты из льготных программ по начислению интерчейнджа для крупных ресторанов быстрого питания, магазинов мебели, детских товаров и игрушек, бытовой техники и т. д. будет исключен ряд премиальных карт. Также будут исключены некоторые премиальные карты из обычных программ начисления интерчейнджа для ресторанов быстрого питания, транспорта, турагентов, авиакомпаний, а размер межбанковской комиссии увеличится с 0,5-1,65% до 2-2,3%.

Ранее, в сентябре 2021 года, в международной платежной системе комментируя эти изменения для ТАСС сообщили, что Visa периодически пересматривает ставки межбанковских комиссий с целью обеспечения необходимых условий на рынке для развития электронных платежей и сети их приема. Пресс-служба компании также обратила внимание, что изменение существующих программ нацелено на то, чтобы привести тарифную политику в соответствие с текущими рыночными реалиями.

Кроме того, ранее сообщалось о планах Visa в 2022 году в три этапа отменить льготные программы для магазинов с большими объемами продаж: с 8 июля - для магазинов мебели, занимающихся продажей, в том числе товаров для дома, строительных материалов, товаров для садоводства и т. д, с 5 августа - для магазинов бытовой техники, а с 30 сентября - для курьерских служб. В результате интерчейндж будет зависеть от категории карты оплаты и станет варьироваться от 1,5% до 2,3%.