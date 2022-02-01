Россия с 1 февраля вводит полугодовой запрет на экспорт лома драгметаллов

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. В России с 1 февраля 2022 года вводится запрет на вывоз лома и отходов драгоценных металлов сроком на шесть месяцев. Мера, разработанная Министерством финансов РФ, направлена на обеспечение сырьем отечественных предприятий.

Запрещается вывоз из РФ отходов и лома драгоценных металлов или металлов, плакированных драгоценными металлами, прочих отходов и лома, содержащих драгоценный металл или соединения драгоценных металлов, а также отходов и лома электротехнических и электронных изделий, используемых главным образом для извлечения драгоценных металлов, за исключением катодной сурьмы в слитках, говорилось в соответствующем постановлении правительства, опубликованном на официальном портале правовой информации 25 декабря.

В постановлении было поручено Минэкономразвития РФ внести на рассмотрение Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) предложение о введении временного запрета на вывоз с таможенной территории Евразийского экономического союза этого вида товаров.

Введение запрета вызвало полемику между заинтересованными сторонами. Ассоциация переработчиков лома НСРО "Руслом.ком" ранее выступила с критикой этой меры, указав на неспособность полной переработки собираемых лома и отходов драгметаллов российскими аффинажными предприятиями. В ассоциации "Объединение аффинажных заводов", в свою очередь, не согласились с этим утверждением, подчеркнув, что отечественные предприятия могут переработать весь объем образующихся в стране отходов и лома драгметаллов.

Причины запрета

Российскими потребителями сырья, содержащего драгоценные металлы, являются аффинажные предприятия [занимаются очисткой извлеченных драгоценных металлов от примесей и сопутствующих химических элементов с доведением содержания драгоценного металла до значений, установленных законодательством РФ или превышающих их], отмечалось в пояснительной записке к соответствующему проекту постановления, который был опубликован в начале ноября.

В настоящее время российский рынок драгоценных металлов обладает недостаточными запасами источников сырья для полной загрузки производственных мощностей российских перерабатывающих предприятий, в том числе аффинажных заводов, в связи с чем уровень загрузки производственных мощностей для аффинажа всех видов сырья, содержащего драгоценные металлы, составляет не более 30%, говорилось в записке. Дефицит содержащего драгоценные металлы сырья, одной из причин которого является его вывоз за пределы РФ, в конечном счете влечет за собой удорожание готовой продукции, содержащей драгоценные металлы, отмечалось в документе.

Введение временного запрета вывоза с территории РФ лома и отходов драгоценных металлов позволит увеличить загрузку производственных мощностей российских аффинажных заводов, нарастить налоговые поступления в бюджет, а также пресечь вывоз с территории страны сырья с высоким содержанием драгоценных металлов под видом сырья с низким содержанием, в том числе в рамках перетока указанных видов товаров в страны ЕЭС для последующего экспорта в третьи страны, заключалось в записке.

Аргументы переработчиков лома

Текущая недозагрузка аффинажных заводов связана преимущественно с тем, что у них отсутствуют технологии по использованию вторсырья с низким содержанием драгоценных фракций при производстве драгметаллов, поэтому именно такое бедное сырье, не востребованное внутри страны, идет на экспорт, поясняла ранее ТАСС исполнительный директор ассоциации переработчиков лома НСРО "Руслом.ком" Марина Угловская.

Заготовка электронного лома в России сейчас не превышает 10 тыс. тонн в год, и из них только 2% (200 тонн) могут быть эффективно переработаны 11 аффинажными заводами РФ, отмечалось в отзыве "Руслом.ком" на проект постановления о запрете экспорта лома драгметаллов. Остальные 98% собранного лома и отходов электронного и электротехнического оборудования с более низким содержанием полезных компонентов "не востребованы на внутреннем рынке и будут выброшены на свалку в пополнение экологического ущерба в случае запретов на экспорт", предупреждали в ассоциации.

Позиция аффинажных заводов

Отечественные предприятия способны переработать весь образующийся на территории России объем отходов и лома драгоценных металлов, однако в настоящий момент сталкиваются с сырьевым дефицитом, ранее заявили ТАСС в ассоциации "Объединение аффинажных заводов".

Введение временного запрета вывоза с территории России лома и отходов драгоценных металлов увеличит загрузку производственных мощностей российских аффинажных заводов, отметили в организации.