В Сальвадоре заявили, что МВФ не может заставлять страну отказываться от биткойна

ГАВАНА, 1 февраля. /ТАСС/. Международный валютный фонд (МВФ) не имеет права принуждать Сальвадор к отказу от использования биткойна в качестве официального платежного средства в республике. Соответствующее заявление в понедельник сделал министр финансов Сальвадора Алехандро Селайя.

"Никакая международная структура не вправе принуждать, государства суверенны и принимают суверенные решения в своей политике, - сказал глава ведомства в эфире местного телеканала Canal 21. - С внедрением криптоэкосистемы мы экономим $400 млн на комиссиях за денежные переводы, средства, которые вместо того, чтобы оставаться в руках операторов, будут напрямую вливаться в нашу экономику".

В конце января МВФ призвал власти Сальвадора отменить принятое в 2021 году решение о признании биткойна официальным платежным средством в республике, отметив, что "имеются связанные с использованием биткойна серьезные риски относительно финансовой стабильности, добросовестности в финансовой сфере и защиты потребителей, а также связанных с этим финансовых условных обязательств".

В Сальвадоре в сентябре 2021 года вступил в силу закон, объявляющий биткойн официальным платежным средством - наряду с долларом США. Сальвадор стал первым государством в мире, предоставившим этой цифровой валюте такой статус.