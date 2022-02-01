В ВТО подтвердили получение запроса ЕС о консультациях с КНР по торговле с Литвой

ЖЕНЕВА, 1 февраля. /ТАСС/. Европейский союз обратился во Всемирную торговую организацию (ВТО) с запросом о проведении консультаций с Китаем, который в Брюсселе обвиняют в дискриминационной торговой политике в отношении Литвы. Как сообщила в понедельник вечером в Женеве пресс-служба ВТО, соответствующее уведомление ЕС распространил 31 января среди членов организации.

"Европейский союз запросил ВТО консультации с Китаем, касающиеся предполагаемых китайских ограничений на импорт и экспорт товаров и услуг из Литвы и в Литву, а также в увязке с Литвой", - говорится в сообщении. ЕС заявляет, что "оспариваемые меры не соответствуют ряду положений Генерального соглашения по тарифам и торговле от 1994 года, Генерального соглашения по торговле услугами, Соглашению по применению санитарных и фитосанитарных мер и Соглашения по упрощении процедур торговли".

Как пояснили в ВТО, подача запроса о консультациях означает "формальное инициирование спора" в рамках организации. Консультации дают сторонам возможность обсудить проблему и найти удовлетворяющее их решение, не прибегая к арбитражу. Если по прошествии 60 дней разногласия не удастся урегулировать, инициировавшая спор сторона может обратиться в ВТО с просьбой о создании панели арбитров.

Как ранее сообщила Еврокомиссия (ЕК), Евросоюз инициировал разбирательство против Китая в ВТО в связи с "дискриминационной торговой практикой Китая в отношении Литвы, которая также наносит ущерб другим экспортным товарам с единого рынка ЕС". В свою очередь замглавы ЕК Валдис Домбровскис отметил, что ЕС принял такое решение, поскольку на двусторонней основе к консенсусу прийти не удалось.

Ухудшение отношений Литвы и КНР

Резкое ухудшение отношений Вильнюса и Пекина было спровоцировано открытием 18 ноября 2021 года в Литве представительства Тайваня. Китай, выступающий против офиса под таким названием (Пекин согласен, чтобы это, как в других странах, было представительство Тайбэя), отозвал своего посла из Вильнюса и предложил сделать то же самое Литве. 21 ноября правительство КНР приняло решение понизить дипломатические отношения с Литвой до уровня поверенного в делах, а 26 ноября направило ноту об изменении статуса китайской дипмиссии в Вильнюсе с посольства на представительство КНР.

Пекин также задействовал экономические рычаги: приостановил грузовые железнодорожные перевозки в Литву, уменьшил кредитный лимит для работающих на китайском рынке литовских предприятий, прекратил выдачу разрешений на экспорт продуктов питания. В начале декабря КНР вычеркнула Литву как государство из базы данных своей таможенной системы. В результате литовские экспортеры не могли оформить законным образом доставленные в КНР товары. Пекин также предупредил международные компании о нежелательности поставок в Китай продукции, которая произведена с участием литовских компаний.