Морские зверобои Чукотки в 2021 году перевыполнили план по заготовке мяса более чем на 40%

ТАСС, 1 февраля. Более чем на 40% перевыполнили план по заготовке мяса моржей и лахтаков морские охотники на Чукотке в 2021 году. Особенно в этом преуспели общины КМНС в Чукотском муниципальном районе. Об этом сообщил ТАСС начальник регионального департамента сельского хозяйства и продовольствия Сергей Давидюк.

"В 2021 году морзвербоям удалось заготовить почти 900 тонн мяса моржей, лахтаков и других морских млекопитающих, что почти на 41% больше от запланированного объема. Лучше всего себя показали территориально-соседские общины Чукотского муниципального района", - сказал Давидюк.

Он добавил, что сейчас на Чукотке в морзвербойном промысле профессионально заняты 312 человек. Уровень государственной поддержки отрасли в 2021 году на Чукотке увеличился на 13%.

Чукотский автономный округ - единственный регион в России, где для коренного населения официально разрешена охота на китов. Также чукчи и эскимосы добывают таких морских зверей, как тюлень, ларга и лахтак (морской заяц).