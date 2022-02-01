Китай открыл новый маршрут транспортировки медикаментов и охлажденной продукции в Москву

ПЕКИН, 1 февраля. /ТАСС/. Китай во вторник открыл новый железнодорожный маршрут для транспортировки медикаментов и охлажденного продовольствия в Москву. Об этом корреспонденту. ТАСС сообщил представитель Международной логистической компании внутреннего порта провинции Шаньдун (Shandong Inland Port International Logistics).

По его словам, поезд, перевозящий 50 сорокафутовых рефрижераторных контейнеров с овощами, фруктами, полуфабрикатами и лекарствами, рано утром отправился из города Цзыбо в восточной провинции Шаньдун. Стоимость груза, общая масса которого достигает 1 тыс. тонн, составляет $2 млн.

Ожидается, что товарный состав прибудет в Москву 17-18 февраля. Поезда по этому маршруту будут ходить в обоих направлениях ежемесячно через Екатеринбург.

Как рассказал представитель Shandong Inland Port International Logistics, новое рефрижераторное оборудование способно в режиме реального времени осуществлять онлайн-мониторинг температуры и влажности в контейнерах, использовать спутниковую навигацию для определения местоположения всей линии. "Постоянный температурный контроль состояния груза максимально обеспечит его качество и безопасность", - уточнил он.

Таким образом, как отмечается, создан более надежный логистический канал, чем традиционная рефрижераторная транспортировка, осуществляемая через автомобильные пропускные пункты на границе. Предполагается, что открытие этого двустороннего маршрута движения контейнерных поездов с холодильной цепью позволит стабильно наращивать масштабы российско-китайской торговли сельскохозяйственной продукцией.