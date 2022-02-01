"Известия": в России могут изменить механизм демпфера по авиакеросину до уровня 2021 года

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поддержала предложения Общероссийского объединения профсоюзов гражданской авиации (ООП ГА) и Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) о корректировке механизма демпфера по авиакеросину. Об этом во вторник сообщает газета "Известия" со ссылкой на представителей организаций.

"Будет дано поручение вице-премьера по социальным вопросам Татьяны Голиковой по этой тематике. Сейчас поручение формируется", - рассказал изданию председатель координационного совета ООП ГА Мирослав Бойчук.

По данным газеты, профсоюзы предложили зафиксировать до конца 2024 года планку отсечки демпфера по керосину на уровне 2021 года - 53,25 тыс. рублей за 1 т керосина. Инициатива представлена в письме руководителя ООП ГА в адрес председателя ФНПР Михаила Шмакова, пишет издание со ссылкой на документ. Авиакомпании, вернувшись к уровню демпфера прошлого года, смогли бы получить больше компенсаций из бюджета, считает Бойчук.

По его мнению, дополнительная субсидия могла бы быть направлена на зарплаты пилотам и бортпроводникам. "Сегодня авиакомпании не могут повысить зарплаты летному составу, потому что у них просто нет денег. К тому же аэропорты повысили ставки своих сборов на 10-15%. Но операторов аэропортов тоже можно понять - ковидные дела отсекли у них дополнительный источник доходов. Этот бизнес постепенно начинает возрождаться, но пока не в тех объемах, как это было в 2018-2019 годах. Поэтому единственным источником доходов для аэропортов остаются сборы с авиакомпаний", - пояснил Бойчук газете.

Ситуация с демпфером

Фиксацию показателей демпфера на авиакеросин на уровне 2021 года обсуждали 28 января на заседании российской трехсторонней комиссии (РТК) по регулированию социально-трудовых отношений под руководством Татьяны Голиковой, уточнили в ООП ГА. Участники заседания комиссии договорились о том, что предложения профсоюзов изучат в правительстве, подтвердил "Известиям" секретарь ФНПР Олег Соколов.

В аппарате Татьяны Голиковой газете сообщили, что протокол заседания РТК еще не подписан. В Минфин РФ поручения пока не поступали, рассказали в ведомстве. Представитель Минтранса отказался от комментариев, пишет газета. В пресс-службе Минэнерго РФ отметили, что вопросы по рынку авиакеросина находятся на межведомственном мониторинге, в том числе в части эффективности авиационного демпфера в нынешних его параметрах и целесообразности их изменения.

Механизм керосинового демпфера был разработан в 2018 году, его приняли в 2019 году. Если экспортная стоимость керосина становится выше, чем фиксированная стоимость в РФ, перевозчики получают компенсацию в 65% от этой разницы. Так, в 2019 году зафиксированный уровень составлял 48,3 тыс. рублей за тонну, в 2020 году - 50,7 тыс. рублей за тонну, а в 2021 году 53,25 тыс. рублей за тонну. Российские авиакомпании впервые получили демпферные компенсации в сентябре 2021 года.