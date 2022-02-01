{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

"Известия": в России могут изменить механизм демпфера по авиакеросину до уровня 2021 года

По данным газеты, профсоюзы предложили зафиксировать до конца 2024 года планку отсечки демпфера по керосину на уровне 53,25 тыс. рублей за 1 т керосина

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поддержала предложения Общероссийского объединения профсоюзов гражданской авиации (ООП ГА) и Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) о корректировке механизма демпфера по авиакеросину. Об этом во вторник сообщает газета "Известия" со ссылкой на представителей организаций.

"Будет дано поручение вице-премьера по социальным вопросам Татьяны Голиковой по этой тематике. Сейчас поручение формируется", - рассказал изданию председатель координационного совета ООП ГА Мирослав Бойчук.

По данным газеты, профсоюзы предложили зафиксировать до конца 2024 года планку отсечки демпфера по керосину на уровне 2021 года - 53,25 тыс. рублей за 1 т керосина. Инициатива представлена в письме руководителя ООП ГА в адрес председателя ФНПР Михаила Шмакова, пишет издание со ссылкой на документ. Авиакомпании, вернувшись к уровню демпфера прошлого года, смогли бы получить больше компенсаций из бюджета, считает Бойчук.

По его мнению, дополнительная субсидия могла бы быть направлена на зарплаты пилотам и бортпроводникам. "Сегодня авиакомпании не могут повысить зарплаты летному составу, потому что у них просто нет денег. К тому же аэропорты повысили ставки своих сборов на 10-15%. Но операторов аэропортов тоже можно понять - ковидные дела отсекли у них дополнительный источник доходов. Этот бизнес постепенно начинает возрождаться, но пока не в тех объемах, как это было в 2018-2019 годах. Поэтому единственным источником доходов для аэропортов остаются сборы с авиакомпаний", - пояснил Бойчук газете.

Ситуация с демпфером

Фиксацию показателей демпфера на авиакеросин на уровне 2021 года обсуждали 28 января на заседании российской трехсторонней комиссии (РТК) по регулированию социально-трудовых отношений под руководством Татьяны Голиковой, уточнили в ООП ГА. Участники заседания комиссии договорились о том, что предложения профсоюзов изучат в правительстве, подтвердил "Известиям" секретарь ФНПР Олег Соколов.

В аппарате Татьяны Голиковой газете сообщили, что протокол заседания РТК еще не подписан. В Минфин РФ поручения пока не поступали, рассказали в ведомстве. Представитель Минтранса отказался от комментариев, пишет газета. В пресс-службе Минэнерго РФ отметили, что вопросы по рынку авиакеросина находятся на межведомственном мониторинге, в том числе в части эффективности авиационного демпфера в нынешних его параметрах и целесообразности их изменения.

Механизм керосинового демпфера был разработан в 2018 году, его приняли в 2019 году. Если экспортная стоимость керосина становится выше, чем фиксированная стоимость в РФ, перевозчики получают компенсацию в 65% от этой разницы. Так, в 2019 году зафиксированный уровень составлял 48,3 тыс. рублей за тонну, в 2020 году - 50,7 тыс. рублей за тонну, а в 2021 году 53,25 тыс. рублей за тонну. Российские авиакомпании впервые получили демпферные компенсации в сентябре 2021 года.

Теги
Россия
Китай открыл новый маршрут транспортировки медикаментов и охлажденной продукции в Москву
Товарный состав прибудет в город 17-18 февраля
Читать полностью