Эксперты: сделка по "Квадре" является частью тренда на консолидацию электроэнергетики

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Сделка по приобретению "Квадры" продолжает тренд на консолидацию российской электроэнергетики. К такому мнению сходятся эксперты, комментируя сделку по приобретению "дочкой" Росатома 82,47% акций энергокомпании "Квадра".

"Сделка продолжает тренд на консолидацию российской электроэнергетики и позволит Росатому увеличить свою общую установленную мощность на 10%, а в части тепловой энергетики мощности возрастут более чем в 3,5 раза", - сказал журналистам директор по операционной работе кластера энергоэффективных технологий фонда "Сколково" Олег Перцовский. Как считает Перцовский, у Росатома есть детально проработанные планы по интеграции новой генерации в свою структуру и оптимизации схемы электро- и теплоснабжения регионов, в которых расположены ТЭЦ и котельные ПАО "Квадра", а в некоторых из них и АЭС госкорпорации. "Использование ресурсов и компетенций, накопленных в Росатоме, должно оказать позитивное влияние как на финансовую устойчивость и потенциал развития ПАО "Квадра", так и на энергетику регионов ЦФО в целом", - уверен Перцовский.

"В последние годы в российской тепловой генерации основным трендом стало объединение и концентрация - сейчас в отрасли работают несколько крупных холдингов, включая "ИнтерРАО", "Газпром энергохолдинг" и другие. Присоединение "Квадры" к Росатому позволит получить доступ к более дешевым кредитным ресурсам, современным управленческим технологиям, по-новому организовать производственные процессы, сокращать выбросы и создать условия для повышения операционной эффективности - а значит, обеспечить рост выручки, прибыли, налоговых отчислений", - заявил журналистам замруководителя экономического департамента фонда "Институт энергетики и финансов" Сергей Кондратьев. По его мнению, приобретение Росатомом контроля над "Квадрой" может создать новую реальность и для госкорпорации, и для российской электроэнергетики. Приобретая "Квадру", Росатом получает доступ на один из крупнейших в России региональных рынков тепла и закрепляет свои позиции в теплой генерации. Фактически Росатом добавляет к портфелю своих активов в атомной и ветроэнергетике еще и тепловой бизнес. "Возможно, "Квадра" станет "точкой входа" для Росатома на российский рынок, и в будущем Росатом будет - как, например, французский EdF или итальянская Enel - присутствовать во всех сегментах генерации - от газовых ТЭС до ветряных электростанций", - предположил Кондратьев.

В понедельник стало известно, что компания "Русатом Инфраструктурные решения" ("РИР", входит в Росатом) купила 82,47% акций энергокомпании "Квадра" у компании "Онэксим". "Квадра" работает в 10 областях Центрального федерального округа: Белгородской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тульской. В состав компании входят 20 электростанций, осуществляется эксплуатация 331 котельной и тепловых сетей общей протяженностью 5 тыс. 904,2 км. Общая установленная электрическая мощность компании - 3,16 ГВт, тепловая - 14 947 Гкал ч.