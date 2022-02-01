{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Эксперты: сделка по "Квадре" является частью тренда на консолидацию электроэнергетики

Сделка позволит Росатому увеличить свою общую установленную мощность на 10%, отметил директор по операционной работе кластера энергоэффективных технологий фонда "Сколково" Олег Перцовский

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Сделка по приобретению "Квадры" продолжает тренд на консолидацию российской электроэнергетики. К такому мнению сходятся эксперты, комментируя сделку по приобретению "дочкой" Росатома 82,47% акций энергокомпании "Квадра".

"Сделка продолжает тренд на консолидацию российской электроэнергетики и позволит Росатому увеличить свою общую установленную мощность на 10%, а в части тепловой энергетики мощности возрастут более чем в 3,5 раза", - сказал журналистам директор по операционной работе кластера энергоэффективных технологий фонда "Сколково" Олег Перцовский. Как считает Перцовский, у Росатома есть детально проработанные планы по интеграции новой генерации в свою структуру и оптимизации схемы электро- и теплоснабжения регионов, в которых расположены ТЭЦ и котельные ПАО "Квадра", а в некоторых из них и АЭС госкорпорации. "Использование ресурсов и компетенций, накопленных в Росатоме, должно оказать позитивное влияние как на финансовую устойчивость и потенциал развития ПАО "Квадра", так и на энергетику регионов ЦФО в целом", - уверен Перцовский.

"В последние годы в российской тепловой генерации основным трендом стало объединение и концентрация - сейчас в отрасли работают несколько крупных холдингов, включая "ИнтерРАО", "Газпром энергохолдинг" и другие. Присоединение "Квадры" к Росатому позволит получить доступ к более дешевым кредитным ресурсам, современным управленческим технологиям, по-новому организовать производственные процессы, сокращать выбросы и создать условия для повышения операционной эффективности - а значит, обеспечить рост выручки, прибыли, налоговых отчислений", - заявил журналистам замруководителя экономического департамента фонда "Институт энергетики и финансов" Сергей Кондратьев. По его мнению, приобретение Росатомом контроля над "Квадрой" может создать новую реальность и для госкорпорации, и для российской электроэнергетики. Приобретая "Квадру", Росатом получает доступ на один из крупнейших в России региональных рынков тепла и закрепляет свои позиции в теплой генерации. Фактически Росатом добавляет к портфелю своих активов в атомной и ветроэнергетике еще и тепловой бизнес. "Возможно, "Квадра" станет "точкой входа" для Росатома на российский рынок, и в будущем Росатом будет - как, например, французский EdF или итальянская Enel - присутствовать во всех сегментах генерации - от газовых ТЭС до ветряных электростанций", - предположил Кондратьев.

В понедельник стало известно, что компания "Русатом Инфраструктурные решения" ("РИР", входит в Росатом) купила 82,47% акций энергокомпании "Квадра" у компании "Онэксим". "Квадра" работает в 10 областях Центрального федерального округа: Белгородской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тульской. В состав компании входят 20 электростанций, осуществляется эксплуатация 331 котельной и тепловых сетей общей протяженностью 5 тыс. 904,2 км. Общая установленная электрическая мощность компании - 3,16 ГВт, тепловая - 14 947 Гкал ч.

Теги
Россия
"Известия": в России могут изменить механизм демпфера по авиакеросину до уровня 2021 года
По данным газеты, профсоюзы предложили зафиксировать до конца 2024 года планку отсечки демпфера по керосину на уровне 53,25 тыс. рублей за 1 т керосина
Читать полностью