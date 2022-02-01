Около 7% фитнес-клубов в РФ смогли монетизировать онлайн-услуги, запущенные в пандемию

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Около 7% от общего количества российских фитнес-клубов смогли монетизировать свои онлайн-услуги, которые были запущены в период пандемии коронавируса в 2020 году для сохранения клиентской лояльности. Об этом сообщила во вторник ТАСС глава Национального фитнес-сообщества Елена Силина.

"До 2020 года не более 1% фитнес-клубов развивали онлайн-услуги, однако ситуация с пандемией увеличила долю вовлеченных в этот процесс до 11-14% - в пик кризиса это позволило игрокам рынка сохранить клиентскую лояльность. К настоящему моменту лишь 7% от всех объектов - это около 500 фитнес-клубов - смогли вывести онлайн-услуги на высокий уровень и монетизировать", - сказала она.

Под онлайн-услугами подразумеваются дистанционные фитнес-программы занятий, как групповые, так и персональные. Условно, это некий "клуб в клубе", пояснила Силина.

Чтобы посетить онлайн-тренировки, записаться на реальные занятия, а также купить абонементы и карты для пользователей доступны мобильные приложения - они активно внедряются с 2020 года. "Несмотря на то, что мобильными приложениями пользуется практически большинство игроков рынка, продвинутые онлайн-продукты предоставляют в основном крупные сетевые фитнес-клубы. Лидерами здесь, безусловно, являются World Class и X-Fit", - добавила эксперт.

Трансформация фитнес-бизнеса

По словам Силиной, в 2022 году будет происходить трансформация бизнеса "в сторону цифровых технологий, развития студий и клубов без персонала с полной автоматизацией процессов".

"Новые форматы фитнес-клубов подразумевают в концепции даже отсутствие тренеров, поскольку занятия проходят с виртуальными специалистами. Эта тенденция имеет массу плюсов из-за смены поколений. Для молодежи такой формат наиболее приемлем", - отметила она.

Глава фитнес-сообщества добавила, что развитие шеринговой экономики стимулирует рост количества приложений и платформ фитнес-агрегаторов. Так, уже начинают внедряться сервисы с поминутной оплатой занятий в фитнес-клубах, выбором различных локаций и любых брендов рынка: от многофункциональных клубов до студии.

Национальное фитнес-сообщество - первое профессиональное объединение операторов фитнес-рынка, в составе которого более 1 800 фитнес-клубов из 79 регионов России, имеет 44 официальных представительства. В составе организации девять профессиональных образовательных учреждений, шесть ассоциаций, шесть федераций, двадцать ведущих российских спортивно-оздоровительных компаний различных специализаций и одна коллегия адвокатов. Является официальным партнером Министерства спорта РФ.