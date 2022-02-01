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Российский рынок акций открылся ростом

Индекс Мосбиржи прибавляет 1,63%

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Утренняя сессия на российском рынке акций открылась во вторник ростом индекса Мосбиржи. По данным на 07:00 мск, рублевый индикатор прибавлял 1,08% и находился на отметке 3 568,47; к 07:18 мск индекс ускорил рост до 1,63%, до 3 588,04 пункта.

Стоимость апрельского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE увеличивалась на 0,22%, до $89,46 за баррель. Фьючерс на WTI дорожает на 0,34% и торгуется на уровне $88,45 за баррель.

По оценкам "БКС мир инвестиций", индекс Мосбиржи во вторник может формироваться в диапазоне 3490-3600 п., прогнозный диапазон курса рубля к доллару - 76,8-78 рублей.

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