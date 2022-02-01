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В Хабаровском крае заменили на новые треть устаревших дизельных электростанций

Всего в регионе требуется заменить 21 локальную электростанцию

ХАБАРОВСК, 1 февраля. /ТАСС/. Старые дизельные электростанции заменили на новые в нескольких поселениях Хабаровского края, сообщается на сайте регионального правительства во вторник.

"В поселке Южный района им. Лазо введена в работу новая модульная дизельная электростанция. Энергообъект установленной мощностью 160 кВт заменил очередную изношенную ДЭС. Эта работа ведется в рамках плана, утвержденного губернатором Михаилом Дегтяревым. Всего необходимо заменить 21 локальную электростанцию. Они расположены в деревянных строениях, а их износ составляет от 75 до 100%", - говорится в сообщении. ДЭС в поселке Южный - седьмая электростанция из включенных в губернаторский план. Новый объект позволил обеспечить надежным электричеством всех жителей поселка Южный - это 161 человек.

На эти цели администрации района имени Лазо была предоставлена краевая субсидия в размере 5,3 млн рублей. В прошлом году на замену 10 дизельных электростанций на новые модульные ДЭС было выделено почти 142 млн рублей, из них 84,3 млн рублей - средства дополнительной дотации из федерального бюджета. Современные модульные установки взамен существующих пожароопасных дизельных электростанций появились в селах Савинское, Большие Санники и Чильба Ульчского района, в поселках Пуир Николаевского района и Кукан Хабаровского района. В первом квартале 2022 года планируется ввести в работу новые ДЭС в селах Удское, имени Полины Осипенко и Верхнетамбовское. Все дизельные электростанции с высоким износом в деревянных зданиях заменят на современные модульные к 2023 году, уточнили ТАСС в пресс-службе краевого правительства.

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РоссияДегтярев, Михаил ВладимировичХабаровский край
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