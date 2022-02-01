Южная Корея присоединилась к всестороннему региональному экономическому партнерству

СЕУЛ, 1 февраля. /ТАСС/. Соглашение о всестороннем региональном экономическом партнерстве (ВРЭП) вступило в силу в Республике Корея. Об этом сообщило во вторник правительство страны.

Отмечается, что благодаря этому шагу Южная Корея получит доступ к новым рынкам не только в таких ключевых отраслях как автомобилестроение и металлургия, но и в сфере услуг, включая онлайн-игры, видео- и аудиопродукцию. "Для Республики Корея, экономика которой в значительной степени опирается на экспорт, это означает значительную диверсификацию рынков", - говорится в сообщении.

Правительство страны ранее завершило подготовительные процедуры для беспрепятственной реализации ВРЭП, внеся поправки в соответствующие законы. 2 декабря прошлого года соглашение было ратифицировано Национальным собранием (парламентом).

Китай и 14 других стран договорились о создании ВРЭП на полях ежегодного саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) 15 ноября 2020 года. В торговом соглашении участвуют 15 государств: Бруней, Камбоджа, Индонезия, Лаос, Малайзия, Мьянма, Филиппины, Сингапур, Таиланд, Вьетнам, Южная Корея, Австралия, Китай, Япония и Новая Зеландия. На их долю приходится треть мирового ВВП.

Предполагается, что в течение 20 лет ВРЭП будет постепенно снижать или отменять и без того низкие торговые тарифы между участниками. У некоторых стран партнерства уже есть собственные соглашения о свободной торговле, но они работают с определенными оговорками.