Количество вакансий на рынке труда в Пензенской области увеличилось за 2021 год на 20%

ТАСС, 1 февраля. Количество вакансий, заявленных работодателями Пензенской области в 2021 году, увеличилось по сравнению с 2020 годом на 20%, до почти 88 тыс. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе Минтруда региона.

"В 2021 году организациями области было заявлено для замещения 87 814 свободных рабочих мест. Количество заявленных вакансий увеличилось на 14 715 по сравнению с 2020 годом", - отметили в министерстве.

Сейчас в Пензенской области открыто около 13 тыс. вакансий, из них 70% - по рабочим профессиям. Наиболее востребованными в регионе являются профессии в сферах обрабатывающих производств, сельского хозяйства, здравоохранения, торговли.

Наиболее серьезный спад на рынке труда наблюдался в регионе в сентябре 2020 года, когда уровень регистрируемой безработицы составлял более 5%, без работы находились почти 35 тыс. человек. В 2021 году произошла стабилизация ситуации на рынке труда - численность занятого населения превысила допандемийный уровень, а количество вакансий вдвое превысило число безработных.

На начало 2022 года уровень регистрируемой безработицы в регионе составляет 0,8%.