Исследование: заемная часть в активах российского бизнеса превысила половину

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Более половины активов российского бизнеса сформированы за счет долгов. Об этом во вторник сообщается в исследовании аналитической службы международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

"Доля заемных средств в структуре активов российских крупных и средних предприятий на конец сентября 2021 года составила 51,1% (собственные средства - 48,9%, соответственно). Большая часть имущества бизнеса формируется за счет заемного финансирования с начала пандемии," - говорится в результатах аналитики.

Наиболее финансово независимы предприятия в Ханты-Мансийском автономном округе (доля собственных средств составляет 80,8%), Сахалинской области (78,6%), Коми (72,8%), Астраханской области (71,4%), Крыму (70,6%), Иркутской области (68,4%), Чукотском автономном округе (67,2%), Магаданской области (67,1%), Оренбургской области (66%), Вологодской области (65,6%).

Наоборот, критически зависят от внешнего финансирования компании в Чувашии (предприятия испытывают дефицит собственных средств в размере 139,3% от суммы активов), Ингушетии (-52%), Дагестане (-34,1%), Северной Осетии (-27,9%), Кабардино-Балкарии (-9,6%) и Чечне (-2,4%). Минимальна доля собственных средств у бизнеса в Архангельской области (19%), Мордовии (19,1%), Ненецком автономном округе (22,2%) и Карачаево-Черкесии (23,1%).

Пандемия увеличила долги

Доля собственных средств в активах предприятия отражает финансовую устойчивость бизнеса и степень его зависимости от заемных источников финансирования. На основании этого соотношения (собственный капитал плюс резервы делятся на суммарную стоимость активов) высчитывается коэффициент автономии или коэффициент финансовой независимости. В российской практике нормальной считается доля собственных средств от 50% и выше от суммарной стоимости активов - это позволяет бизнесу одновременно покрыть все обязательства за счет своих ресурсов. Однако для разных отраслей соответствующие нормативные значения могут существенно отличаться, поскольку при недостаточном внешнем финансировании бизнес может быть ограничен в развитии.

К концу 2019 года доля собственных средств у российских коммерческих крупных и средних предприятий составляла 50,2%, однако с началом коронавирусного кризиса в 2020 году опустилась ниже половины: в конце марта - до 49%, в сентябре - до 47,5%. Под конец 2020 года и в 2021 году показатель стал корректироваться вверх, достигнув на конец сентября 48,9%, однако так и не превысил допандемийные 50%.

Самыми закредитованными сферами являются гостиничный бизнес и общепит (за счет собственных средств на конец сентября формировалось лишь 5,7% активов), строительная отрасль (23,1%), обрабатывающая промышленность (37,4%), финансовая и страховая деятельность (42,8%), а также сфера недвижимости (45,8%).

Менее всего зависят от займов предприятия в сфере госуправления и соцобеспечения (доля собственных средств составляет 97,3%), образования (75,4%), водоснабжения, водоотведения и обращения с отходами (72,9%), транспортировки и хранения (67,9%), а также обеспечения электроэнергией, газом и паром (65,5%).

Регионы в красной зоне

Только в 29 из 85 или трети российских регионов активы бизнеса были более чем наполовину обеспечены собственными средствами. Обязательства регионального бизнеса в моменте могут быть покрыты только за счет внешнего финансирования, то есть новых займов и привлеченных средств со стороны банков, инвесторов либо государства. Например, в Чувашии наибольший недостаток собственных средств испытывает металлургическое производство, а также гостиницы и общепит. В Ингушетии в неустойчивом финансовом положении оказалась отрасль добычи полезных ископаемых. Кроме того, во всех шести республиках дефицит ресурсов характерен для сферы ЖКХ (обеспечение электроэнергией, газом, паром).

"В капиталоемких секторах, где требуются крупные, долгосрочные вложения в производство, желательна высокая доля собственных средств. В западных странах с развитыми рынками капитала, где бизнес может брать займы под небольшой процент, доля собственных средств в балансе предприятия ниже 50% считается нормальной. В России в 2020 году бизнес воспользовался резким снижением ставок и льготными кредитными программами и стал активнее привлекать долговое финансирование. В результате доля заемных средств у предприятий начала расти и превысила половину относительно суммарной стоимости активов. Сейчас, когда ставки поднимаются, привлечение заемных средств бизнесом будет сокращаться. На фоне восстановления экономики обороты предприятий растут, и, казалось бы, потребность в дополнительных деньгах теперь стоит не так остро. Однако перед компаниями возникают новые проблемы, связанные с ростом издержек из-за высокой инфляции", - обращает внимание президент FinExpertiza Global Елена Трубникова.