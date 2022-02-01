Ретейлеры сообщили, что рынок умных колонок в России в 2021 году вырос втрое

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Спрос на колонки с голосовым управлением в России по итогам 2021 года вырос почти в три раза по сравнению с предыдущим годом, активное развитие этого сегмента электроники продолжится и в 2022 году из-за роста популярности концепции умного дома, сообщили ТАСС ретейлеры и производители устройств.

"В прошлом году этот сегмент показал рост в три раза. Считаем, что динамика сохранится и в 2022 году при расширении сценариев использования голосовых помощников и появлении новых сервисов внутри экосистем, которые развивают производители устройств", - рассказали в пресс-службе "Билайна".

В "М.Видео-Эльдорадо" отметили рост в количественном выражении в четыре раза (и в 28 раз по отношению к 2019 году), а в Ozon - более чем в два раза.

"С января по декабрь 2021 года продажи умных колонок в розничной сети "Мегафона" выросли на 40% в натуральном выражении и на 49% в денежном по сравнению с аналогичным периодом 2020 года", - отметили в пресс-службе "Мегафона".

На рынке представлены умные колонки любой ценовой категории. Например, в магазинах "М.Видео" и "Эльдорадо" доступно более 20 моделей стоимостью от 4,3 тыс. до 24 тыс. рублей, уточнили в пресс-службе компании. В "Билайне" отметили, что наиболее востребованными являются колонки стоимостью 4-6 тыс. рублей. "Продажи по ценовым сегментам распределились следующим образом: 70% пришлось на продажи колонок стоимостью от 2 тыс. до 5 тыс. рублей, 16% - на ценовой сегмент от 5 тыс. до 12 тыс. рублей, 7% - на колонки стоимостью от 20 тыс. до 30 тыс. рублей", - рассказал вице-президент по закупкам и развитию "Связного" Михаил Догадин.

В связи с доступностью менее дорогих вариантов колонок ретейлеры отмечают низкий процент покупок в рассрочку. Так, в сети "Билайн" с помощью рассрочки было куплено 11% устройств, в "Озоне" - почти 7%, а в сети "Мегафон" - только 2%, рассказали в компаниях.

Набор функций у всех умных колонок, представленных сегодня на рынке, примерно одинаковый: поисковые запросы (40%), воспроизведение музыки и фильмов (19%), функция будильника и таймера (7%), совершение голосовых вызовов (7%), управление другими устройствами (5%) и воспроизведение детского контента (5%), рассказали в "Билайне" со ссылкой на исследование компании Just AI. В пресс-службе Wildberries отметили, что колонки с голосовыми помощниками пользуются большой популярностью у их целевой аудитории - женщин с детьми, которые используют их для решения бытовых задач: поставить таймер во время готовки, узнать погоду перед прогулкой, рассказать детям сказку или поиграть с ними в развивающие игры, добавили в Wildberries. Также умные колонки являются универсальным подарком, рассказали в пресс-службе "Озона". "Например, 50% годовых продаж станций "Яндекс" пришлось именно на декабрь 2021 года", - добавили в Tele2.

Модели колонок, пользующиеся наибольшим спросом

Генеральный директор "Мегафона" Владимир Скурихин отметил, что продажи "Яндекс.Станции лайт" составили 34%, также высокий процент продаж показали "Яндекс.Станция Мини" (25%) и JBL Link portable (17%), добавили в пресс-службе "Мегафона". Вице-президент по закупкам и развитию компании "Связной" Михаил Догадин рассказал, что большинство продаж колонок с голосовыми помощниками (93%) пришлось на устройства "Яндекса", 6% на JBL и 1% на устройства Mail.ru. "Все строчки топ-5 продаж по итогам 2021 года заняли колонки "Яндекс", при этом лидером продаж стала колонка "Яндекс.Станция Мини", - пояснил он.

В сети Tele2 рассказали, что по продажам лидирует колонка "Капсула" от VK, а также Prestigio (обе колонки на базе голосового помощника "Маруси"). "Ожидаем, что [в 2022 году] более востребованы будут умные колонки "Капсула мини", представленные в 5 цветах с этого года", - рассказали ТАСС в пресс-службе компании. "Большую капсулу" зачастую выбирают основной колонкой с упором на отличный звук, а "Капсулу мини" - как интерьерную, прикроватную, отметил директор по технологиям искусственного интеллекта в VK Андрей Калинин.

Ретейлеры отмечают, что наиболее популярными цветами колонок с голосовыми помощниками являются универсальные черный и серый, а также более необычные - мятный и фиолетовый. В "Теле2" рассказали, что черные колонки составляют 52% продаж, в Ozon - треть.

Рост популярности функций "умного дома"

В "М.Видео-Эльдорадо" отметили, что колонки с голосовыми помощниками приобретают массовую популярность. Среди основных возможностей умных колонок в компании отметили воспроизведение музыки, поиск информации в интернете, поддержка диалога, напоминания, будильник, прогноз погоды, информация о пробках, интерактивные сервисы для детей, планирование задач.

"Еще одним набирающим популярность сценарием использования становится управление экосистемой "умный дом", контентом на ТВ и <…> бытовой техникой (кофеварки, пылесосы, утюги и другие приборы), что позволяет сэкономить время и упростить решение разных бытовых задач", - рассказали в пресс-службе "М.Видео-Эльдорадо".

В Tele2 предполагают, что скорее всего усилится тренд на расширение функции "умного дома" при помощи этого типа устройств. В Ozon также отметили рост спроса на самые продвинутые модели, так как такие устройства могут интегрироваться в систему "умного дома" и совместимы с разными протоколами передачи данных.