Россияне считают, что проще всего найти работу в сфере услуг, IT и продаж

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Сферы услуг, IT и продаж россияне назвали самыми простыми для поиска работы. Таковы результаты исследования сервиса "Зарплата.ру", проведенного с 24 по 28 января среди 1 810 работающих россиян в возрасте от 18 до 55 лет.

Как показало исследование, проще всего, по мнению опрошенных, найти работу в сфере услуг - 22%, IT и телеком - 18%, продажи - 14%, бухгалтерия, финансы, банки - 8%, рабочий персонал - 8%, розничная торговля - 5%, медицина и фармация - 5%.

Планируют поменять работу в ближайшее время 65% опрошенных. Из них на удачный поиск нового места трудоустройства в первом квартале 2022 года оптимистично настроился каждый четвертый респондент. У этой доли участников исследования уже начали появляться первые предложения.

Большинство респондентов, решивших сменить работу, не надеются на быстрый успех: 56% считают, что до весны у компаний не будет достойных вакансий, 15% уверены, что новая волна коронавируса в начале года отрицательно скажется на рынке труда, 1% опрошенных собирается ждать осени - по их мнению, в это время появляются лучшие предложения для соискателей.

Основные причины для смены работы, согласно ответам респондентов: проблемы с зарплатой - 46%, сложности в отношениях с руководством - 17%, сокращение позиций, закрытие организации - 15%, другие причины, которые мешают работать с удовольствием - 10%, переквалификация - 7%.

Абсолютное большинство опрошенных - 75% россиян, которые настроились на смену деятельности, просматривают интересные вакансии на специальных сервисах по поиску работы. Ещё 12% респондентов в этом деле рассчитывают на помощь родственников, друзей или знакомых. При этом женщины ищут работу по знакомству гораздо чаще мужчин.

Самостоятельно рассылают резюме в крупные компании в надежде занять там подходящую вакансию 6% всех готовых к переменам в профессии опрошенных. Регулярно заходят в онлайн-сообщества по поиску работы или публикуют посты в соцсетях 4% респондентов.

На вопрос, когда вы в последний раз меняли работу, большинство - 36% из всех опрошенных - ответили, что на текущем месте трудоустройства держатся уже около трех лет. Сохраняют свою позицию в одной и той же компании более этого срока 32% респондентов. В 2021 году сменили работу 13% участников исследования, 14% опрошенных увольнялись два года назад, а 5% - в последние шесть месяцев.