Неиспользованные остатки маткапитала в 4,7 млрд руб. остались на счету почти 1 млн граждан

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Неиспользованные остатки материнского капитала на общую сумму 4,7 млрд рублей скопились на лицевых счетах почти 1 млн граждан РФ. Пенсионный фонд при этом продолжает тратить средства на администрирование этих счетов, сообщил в интервью ТАСС аудитор Счетной палаты РФ Сергей Штогрин.

"Мы столкнулись с тем, о чем не знали ни мы, ни мамы, получающие маткапитал. Когда мы проверили лицевые счета, оказалось, что почти у 1 млн граждан остались неиспользованные остатки материнского капитала на общую сумму 4,7 млрд рублей", - сказал аудитор.

Штогрин пояснил, что остатки накопились вследствие ежегодной индексации материнского капитала с 1 января. Так, если женщина пишет заявление о направлении средств маткапитала на ту или иную цель в декабре, то решение о перечислении денег принимается в январе, когда сумма выплаты уже проиндексирована. При этом Пенсионный фонд обязан перечислить сумму, которая указана в заявлении.

"Таким образом у 858 тыс. человек образовались остатки на счетах - у кого 5 тыс., у кого 10 тыс., у кого-то 25 тыс. И у некоторых граждан они не востребованы 10 лет. Главное, что Пенсионный фонд не обязан информировать людей, что у них эти остатки есть, и только тратит деньги на администрирование этих счетов и каждый год их индексирует", - подчеркнул аудитор.

Счетная палата предлагает единовременно выплатить эти суммы гражданам и в дальнейшем сразу перечислять россиянам образующиеся вследствие индексации излишки. По словам Штогрина, правительство поддержало это предложение.

"Поскольку это решение простое, и здесь есть дополнительные затраты у Пенсионного фонда, думаю, что с 1 января 2023 года механизм уже будет отработан", - добавил аудитор.