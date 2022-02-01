В "Технополисе Москвы" начали перерабатывать вторичный пластик в продукцию для ЖКХ

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Резидент особой экономической зоны "Технополис Москва" ПК "Экопласт" запустил линию по производству из полимерных отходов готовой продукции, которая применяется в сфере ЖКХ. Об этом журналистам сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Александр Прохоров.

"Резидент особой экономической зоны Москвы завод "Экопласт" запустил новую линию по производству готовой продукции из полимерных отходов и выпустил первую партию плитки для защиты проложенных в земле электрокабелей. Объем осуществленных инвестиций в проект компании по высокотехнологичной переработке на территории ОЭЗ превысил 886 млн рублей, на предприятии создано порядка 40 рабочих мест", - сказал Прохоров.

Отмечается, что производство полимерно-прессованных изделий (ППИ) безотходное на 100%. Сырьем для него выступают производственные отходы предприятия, готовые изделия, которые не проходят контроль качества, дробятся и вновь отправляются на переработку. ППИ служат альтернативой кирпичу при укладке электрокабеля и позволяют существенно сократить затраты на логистику и повысить производительность укладчиков. Если тонной кирпича можно закрыть 35 м кабеля, то тонной плитки - порядка 320.

Также их использование позволяет снизить углеродный след от транспортных перевозок и техники при разгрузке. В дальнейшем предприятие планирует производить по данной безотходной технологии водоотводные лотки для малоэтажного и многоэтажного строительства.

"ПК "Экопласт" стал резидентом ОЭЗ Москвы в 2019 году, он занимает более 5 тыс. кв. м на площадке "Печатники". Современная инфраструктура и преимущества статуса резидента ОЭЗ способствовали увеличению в 2021 году объемов переработки пластиков на 30% по сравнению с предыдущим годом. Предприятие также работает над расширением продуктовой линейки, на нем создан "замкнутый цикл" изготовления продукции с использованием производственных отходов в качестве сырья. В его рамках установлена новая производственная линия, производительность которой составляет порядка 1,5 тыс. единиц в сутки", - добавил генеральный директор ОЭЗ "Технополис Москва" Геннадий Дегтев.